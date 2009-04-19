3 günde 2 milyon organik fidan sattı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kurduğu serada organik domates, kavun, kaprpuz ve biber fidanı üreten girişimci ürettiği 2 milyon fidanı 3 günde sattı.



Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa beldesinde, kurduğu serada ithal gübre içerisinde sertifikalı ve organik domates, kavun, karpuz ve biber fidanı üretimi yapan Özkan Kavas, bu yıl ürettiği 2 milyon adet fidanı, 3 gün içinde sattı.



Serada 2 milyon domates, 100 bin biber, 50 bin kavun ve 25 bin adet karpuz fidanı ürettiğini belirten Kavas, organik ürünlere büyük ilgiden dolayı çok kısa sürede tükendiğini belirtti.



Dokuz yıldan bu yana sertifikalı organik fidan üretiminde bulunduğunu kaydeden Kavas, bölgedeki üreticilerin daha önce fidanlarını Antalya'dan aldıklarını, bunun üzerine kendisinin fidan üretimi yapmaya karar verdiğini, sera kurup tohum ve gübreyi yurt dışından getirerek domates, kavun, karpuz ve biber üretimine başladığını anlattı.



Serada viyol içine ekilen tohumların bir buçuk ay içinde yetişip dikime hazır hale geldiğini ifade eden Kavas, organik fidanların diğer fidanlara göre daha kaliteli olduğunu dile getirerek, "Fidanlarda asla hastalık görülmüyor. Ziraat mühendislerinin gözetiminde üretimi gerçekleştiriyoruz. Organik domates fidanı, tarla fidanına göre dekarda 2 ton daha fazla ürün veriyor. Organik ürün daha hızlı gelişip, bol verim sağlıyor" dedi.



Bu yıl ürettiği 2 milyon adet fidanı 3 gün içinde sattığını belirten Kavas, şöyle konuştu:



"Fidanların tamamı satıldı. Şu an elimizde bulunanlar da birkaç gün içinde alıcısına teslim edilecek. Ürün organik olduğu için pazarlamada sıkıntı yaşanmıyor. Müşteri seraya kadar gelip aldığı fidanın nakliyesini de kendisi karşılıyor. Domates fidanının tanesi 38 kuruş, kavunu 150 kuruş, karpuzu 150 kuruş ve biberi de 125 kuruştan sattık."



Organik ürün yetiştiriciliğinin önemine işaret eden Ziraat Mühendisi Atilla Haspehlivan ise geçen yıl Rusya'nın Türkiye'den aldığı yaş sebzeyi ilaç kalıntısı nedeniyle durdurduğunu anımsatarak, böyle bir sorunla karşılaşmamak için üreticilerin hızla organik tarıma yöneldiğini vurguladı.



Organik ürünlerin hem daha sağlıklı, hem de pazarlamada sıkıntı oluşturmadığına dikkat çeken Haspehlivan, "Seralarda üretilen milyonlarca fidan, kısa sürede satılabiliyor" dedi.



Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur da, Saruhanlı Ovası'nda yetişen yaş sebze ürünlerinin, bu yıl tamamen organik olduğunu belirtti.

