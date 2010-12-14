-3 GÜN SÜREN FIRTINA 31 CAN ALDI KAHİRE (A.A) - 14.12.2010 - Mısır'da ülke genelinde etkili olan fırtınada 31 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Mısır'ın resmi El Cumhuriye ve El Ahram gazetelerinde yer alan haberlere göre, İskenderiye kentinde bir fabrikanın aşırı yağışlar sonucunda çökmesi nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Sivil savunma ekiplerinin çöken fabrikanın enkazında halen arama yaptıkları belirtildi. İskenderiye kenti ve çevresinde de 35'in üzerinde binanın kısmen veya tamamen çökmesi, ayrıca ağaç devrilmeleri sonucu 5 kişi öldü. Nil Deltası'ndaki Şarkıye, Tanta ve diğer kentlerde ise bina çökmeleri sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İngilizce yayımlanan The Egyptian Gazetesi'nin haberinde ise fırtına dolayısı ile kapatılan İskenderiye Hurgada, Safaga ve diğer onlarca küçük limanın bugün tekrar açıldığı duyurdu.