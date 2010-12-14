T24 LogoT24 Logo
Dünya

3 GÜN SÜREN FIRTINA 31 CAN ALDI KAHİRE (A.A)

14 Aralık 2010 13:38

-3 GÜN SÜREN FIRTINA 31 CAN ALDI KAHİRE (A.A) - 14.12.2010 - Mısır'da ülke genelinde etkili olan fırtınada 31 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.  Mısır'ın resmi El Cumhuriye ve El Ahram gazetelerinde yer alan haberlere göre, İskenderiye kentinde bir fabrikanın aşırı yağışlar sonucunda çökmesi nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Sivil savunma ekiplerinin çöken fabrikanın enkazında halen arama yaptıkları belirtildi.  İskenderiye kenti ve çevresinde de 35'in üzerinde binanın kısmen veya tamamen çökmesi, ayrıca ağaç devrilmeleri sonucu 5 kişi öldü.  Nil Deltası'ndaki Şarkıye, Tanta ve diğer kentlerde ise bina çökmeleri sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İngilizce yayımlanan The Egyptian Gazetesi'nin haberinde ise fırtına dolayısı ile kapatılan İskenderiye Hurgada, Safaga ve diğer onlarca küçük limanın bugün tekrar açıldığı duyurdu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24