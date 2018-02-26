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3 gün önce bıçaklandı, yaşama tutunamadı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde Alperen G

26 Şubat 2018 20:41

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde Alperen G. (21) tarafından bıçaklanan Bülent Keskin (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Pınarbaşı Mahallesi’nde bir firmanın teknik servisinde çalışan Bülent Keskin, 3 gün önce tartıştığı Alperen G. tarafından bacağından bıçaklandı. İş yerindeki arkadaşları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Bülent Keskin, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Şüpheli Alperen G. ise olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Tedavisi devam eden Bülent Keskin, bugün yaşamını yitirdi. Keskin\'in cenazesi, Arsuz Şark Konak Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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