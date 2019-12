3 gün içinde 3 öğrenci intihar etti

T24- Ard arda meydana gelen öğrenci intiharları üzerine uzmanlar velileri uyarmaya başladı.





İngilizce sınavından zayıf alan liseli Nurten, dördüncü kattaki sınıfın penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Genç kız hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.







İSTANBUL Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nurten İrem İnan dün saat 10.00 sıralarında dördüncü kattaki sınıfın penceresinden atlayarak ölmek istedi. İngilizce dersi sırasında meydana gelen olayda, pencere kenarında oturan genç kız, açık olan pencereden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşüp ağır yaralanan Nurten İrem olay yerine gelen ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden genç kız, babası tabip binbaşı Kaan İnan’ın girişimleriyle GATA Haydarpaşa Hastanesi’ne sevk edildi. Kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. İntihar olayının ardından okula giden Bakırköy Kaymakamı Dursun Ali Şahin, “Bir öğrencimiz ders sırasında aşağı atladı. Durumu ağır” diye konuştu. Olaya tanık olan sınıf arkadaşları yaşadıkları şok nedeniyle gözyaşı dökerken, okul tatil edildi. İngilizce sınavından 3 aldığı için canına kıymak istediği öğrenilen Nurten’in bir hafta önce de intihar girişiminde bulunduğu, arkadaşlarının iknasıyla vazgeçtiği ortaya çıktı.







Onlar da zayıf not yüzünden ölümü seçti:



NURTEN İrem’in intihar girişimi, kısa süre önce benzer nedenle intihar eden iki öğrencinin dramını hatırlattı. Erzurum’da üç gün önce İlköğretim 8’inci sınıf öğrencisi Sadık Cucun annesinden, kız arkadaşıyla buluşmak için izin istedi. Annesi, SBS’ye gireceğini hatırlatarak, “Önce ders çalış, sonra gidersin. Derslerini ihmal ediyorsun” dedi ve kapıyı kilitleyip komşularına gitti. Sadık, “Anneciğim özür dilerim” yazılı bir not bırakarak banyoda önce bileklerini kesti, ardından kendini astı. İzmir’de ise önceki gün liseli Şahin Yutmaz (17), tarih dersi sınavından düşük not alınca öğretmeniyle ders işleme yöntemini eleştirip tartıştı. Bu nedenle babası okula çağrılan öğrenci evlerinin balkondan atladı, hastanede öldü.







UZMANLARIN VELİLERE UYARISI





Uzmanların öğrenci velilerine uyarısı Çocuğunuza ‘Hiçbir şey senden önemli değil’ demeleri yönünde.







- Psikolog Dr. Murat Güvencer: Aileler çocukları zayıf not aldıklarında şiddet bile uygulayabiliyor ya da başka çocuklarla karşılaştırıyor. Onu dışlayabiliyorlar. Bunlar çocukta travmalara yol açıyor. Bazıları kendine göre en kolay yolu, yani intiharı seçiyor. Ders notları düştüğünde onlara ’Ne olursa olsun biz seni seviyoruz, bu ölüm kalım meselesi değil, senden önemli değil’ demediğimiz sürece çocuk kendisini kötü hissediyor. Herkes çocuğu iyi yerlerde eğitim alsın, meslek sahibi olsun istiyor. Bunu yaparken çocuğu biraz kendi haline bırakmak, tercihine saygı göstermek lazım.







- Psikiyatrist Doç. Dr. Armağan Samancı: Toplumda daha fazla kazanma ve başarı üzerine kurulu bir sistemimiz var. Bireylerin daha çabuk tükenmesi, daha çabuk ümitsizliğe düşmesi sözkonusu. Bütün bunların yanı sıra geleneksel destek görme sistemleri azaldı. Çocuklar ders yükü altında eziliyor. Düşük not alıp kendilerini kötü hissettiklerinde destek alamıyorlar, sınavlardan dolayı büyük yük altındalar. Gençler artık kaybetmeye karşı toleranslı değil.