-3 GÜN 5 OTURUMLU ZİRAAT BANKASI SINAVI ANKARA (A.A) - 26.06.2011 - Ziraat Bankası'nın 1545 personel alımı için düzenlediği, Bayburt ve Tunceli'nin nüfusundan daha fazla başvurunun geldiği sınav, 81 ilde yaklaşık 400 şubede, 3 günde, günde 5 oturumla gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası'nın 1545 kişiyi kadrosuna dahil etmek için düzenlediği sınavlar dün başladı. KPSS şartını kaldıran banka, şubelerinde personelin çalıştığı ekrandan sınava girilen ve sınavdan 10 dakika sonra sonuçların öğrenildiği, 70 ve üzeri puan alanların mülakata çağrıldığı sınav sistemini 81 ilde yaklaşık 400 şubede uyguladı. Banka, sınav için toplam 1709 kişiyi görevlendirdi. -TUNCELİ'NİN NÜFUSU 76 BİN, BAYBURT'UN 74 BİN... TÜİK'in 2010 yılı verilerine göre Tunceli'nin nüfusu 76 bin 699, Bayburt'un nüfusu ise 74 bin 412. Bankanın servis görevlisi, tarımsal servis görevlisi, iç kontrolör yardımcısı, mali tahlil uzman yardımcısı, ziraat sigorta bölümlerinde toplam 1545 personel alacağı bu sınava toplam 87 bin 558 başvuru geldi. Başvuruların çoğunluğu (63 bin 805) servis görevlisi olmak için yapılan başvurular oluşturdu. Adayların sayısının yüksekliği nedeniyle dün başlayan, bugün devam eden sınavlar, 3 Temmuz 2011 tarihinde yapılacak 5 oturumla tamamlanacak. Ziraat Bankası 3 yıldır eleman alımı ve yükselme sınavlarını kendi sistem altyapısını kullanarak on-line olarak gerçekleştiriyor. Sistem, adayların ikamet ettiklerini illerdeki banka şubelerine davet edilerek bankanın bilgisayarları başında on-line olarak soruları cevaplandırması ve sınav bitimini takip eden 10 dakika içerisinde sonuçları öğrenmelerine imkan veriyor. Sınava giren adaylar, bankanın şubelerinde girilen ve 10 dakika sonra sonuçların öğrenildiği sistemi beğendiklerini belirterek, bu şekilde sınava daha sakin ve stressiz bir ortamda sınava girdiklerini söylediler. Adaylar, sınavın ''ücretsiz olmasının'' ve günlerce sınav sonucu beklemeden, sınavdan 10 dakika sonra sonuçları öğrenmenin de avantaj olduğunu dile getirdiler. Yetkililerden alınan bilgiye göre, sınav soruları, sadece Ziraat Bankası sınavı için olması ve başka yerde kullanılmaması şartıyla konunun uzmanı üniversite öğretim üyeleri tarafından hazırlanıyor. Hazırlanan sorular, soru havuzuna atılıyor. Bankanın bir müfettiş başkanlığında oluşturduğu sınav kurulu üyeleri soruları inceliyor. Uygun görülen sorular, kurul tarafından sınavdaki konu ağırlığına göre set set hazırlanıyor. Sınav sabahı sorular bilgisayar sistemine yükleniyor. Her oturumda farklı sorular yöneltiliyor, adaylara her soru farklı sırada geliyor. Sınavda başarılı olmak için adayların 100 puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan almaları gerekiyor. İlan edilen kontenjanın 4 katı sayıda başarılı aday bulunmaması halinde ham sınav puanları mutlak başarı yüzdesi yöntemine göre hesaplanarak 70 ve daha fazla puanı olan adaylar başarılı sayılacak. Bu kişiler ''www.ziraatbank.com.tr'' adresinde ilan edilecek ve görev yeri tercihi yapmaları istenecek. Adaylar, birden fazla tercih yapabilecek. Adaylar tercihlerine göre en yüksek puandan sıralanarak, ilan edilen kontenjanın 4 katı sayıda aday mülakata çağrılacak. Banka her yıl 2500-3000 civarında personel alıyor, yılda ortalama bin kişi emekli oluyor. Ziraat Bankası'nın son sınavla alacağı 1545 kişinin de katılmasıyla personel sayısı 25 bine ulaşacak.