3. gün 3 işçi hala mahsur!

T24- Edirne'nin Keşan ilçesinde bağlı Küçükdoğanca köyündeki maden ocağında çıkan yangın sonucu mahsur kalan 3 maden işçisini kurtarma çalışmalarında 3. güne girildi.



Mahsur kalan isçileri kurtarmak için 9 mühendis ve 70 işçinin dönüşümlü olarak sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.



7 kişilik gruplar halinde ocağa inen ekipler, duman nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.



Keşan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ocaktaki yangının söndürülebilmesi ve kurtarma çalışmalarının rahat bir ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla 200 ton suyu ocağa pompaladı.



Yaklaşık 800-900 metrede meydana gelen 3 metre genişliğinde ve 3 metre yükseklikteki galerideki göçüğü kaldırmak için çalışan işçiler, ocaktaki sıcaklığın ayaklardaki çizmeleri yaktığını, bölgenin dumanlı olduğunu ve zaman zaman alev parlaması yaşandığını anlattılar. Kurtarma çalışmalarını katılan işçiler, bu nedenle çalışmaları güçlükle sürdürdüklerini ifade etti.



İki saatte bir değişen kurtarma ekibi elemanların yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmeye çalışan madenci yakınları, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.



Kale Madencilik Şirketine ait bir ocakta, raylar döşenirken yapılan kaynaktan kıvılcım sıçraması sonucunda önceki gün saat 13.00 sıralarında ocakta yangın çıkmış, çıkan yangın sonrası işçilerin çoğunluğu dışarıya çıkmayı başarırken, Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat adlı işçiler ise ocaktan çıkmayı başaramamıştı.



Ocakta kalan üç işçinin megafonla uyarılarak güvenli bölgeye geçmeleri istenmişti.