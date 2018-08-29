3 gün 3 gece süren aşiret düğününde dolar yasağı

Şırnak’taki düğünde yapılan çağrı üzerine gelin ve damada dolar değil, TL ve altın takıldı.

Sabah’tan Sekvan Küden'in haberine göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın kızı Şeyma ve kuzeninin oğlu Elind Adıyaman, 3 gün süren düğünle dünya evine girdi.

Düğünde tüm aşiret liderleri, dolar ve euro yerine Türk Lirası (TL) kullanılması çağrısında bulundu. Düğüne gelen misafirlere "Dolarınızı bozdurun milli paramızı getirin" denildi.

Davetliler, düğünde damada 450 bin lira, geline de yaklaşık 1 kilo altın takı taktı. AK Parti Şırnak Gençlik Kolları Başkanı da olan damat Elind Adıyaman ile Şeyma Adıyaman'ın düğününe yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

Düğünde Gevdan, Giravyan, Jirki, Mamhuran, Goyan aşiretlerinin ileri gelenleri de hazır bulundu.