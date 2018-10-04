T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

3 grafikte Türkiye ekonomisinin gidişatı: Sert ekonomik daralma çoktan başladı, alım gücü geriliyor, toplu iflaslar ve kitlesel işsizlik kapıda!

Ekonomist Akçay: Türkiye ekonomisi stagflasyonist bir krize girdi

04 Ekim 2018 14:59

Doç. Dr. Ümit Akçay, ekim ayının ilk günlerinde açıklanan ve ekonomik gidişata dair önemli bilgiler sunan üç veriyi değerlendirdi.

Türkiye imalat satın alma endeksi (PMI) verisi, TÜFE ve ÜFE’nin ekim ayındaki performansını grafikler üzerinden ele alan Akçay, sert ekonomik daralmanın çoktan başladığı, alım gücünün reel olarak gerilediği, toplu iflaslar ve dolayısıyla kitlesel işsizliğin kapıda olduğu yorumunda bulundu.

Akçay, kişisel blogu ‘Kriz Notları’nda kaleme aldığı yazıda, “Bu üç veriyi birleştirdiğimizde, Türkiye ekonomisinin stagflasyonist bir krize girdiğini görebiliyoruz. Türkiye 2013'ten beri bu noktaya, yani stagflasyonist sıkışma durumuna üçüncü defa geliyor” tespitini yaptı.

*Akçay’ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

ETİKETLER

ümit akçaypmiimalat verisitüfeüfestagflasyonekonomik daralmaalım gücü

İlgili Haberler

Mahfi Eğilmez: Türkiye ekonomisine güven azalıyor; temmuzdan sonra hızlanan kaybın altında ne yatıyor?

Bir ekonominin doğru ekonomi politikası uygulamaması başka bir şeydir doğru politika uygulamayacağı mesajı vermesi başka bir şeydir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24