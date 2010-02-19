T24 -

'3 gol yemene bak!'

Yıllık 50 milyon dolar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 11 il ve 3 ilçede yasa dışı bahis oynatan ve şike olaylarına karışan şebekeye yönelik başlattığı soruşturma sürerken, söz konusu şebekenin bu yolla yılda 50 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği bildirildi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve şike olaylarına karışan kişilerin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında çeşitli takımlardan çok sayıda futbolcunun bulunduğu 75 kişinin sorgusu sürüyor.Gözaltına alınan 75 kişi arasında Bank Asya 1. Ligi, TFF 2. ve 3. Lig takımlarında forma giyen futbolcuların da bulunduğu kaydedildi.Soruşturma kapsamında yaklaşık 7 aydan bu yana şebekenin Diyarbakır'da bulunan elebaşıları M.D. ve Y.P'nin teknik takiple izlendiği, bu şahısların bazı karşılaşmalar öncesinde futbolcularda telefonla görüştükleri ortaya çıktı.Dosyada, teknik takibe takılan şebeke üyeleri ile anlaştıkları futbolcular arasındaki telefon görüşmelerinin dökümleri de yer alıyor. Şebeke üyelerinin ismi açıklanmayan bir takımın kalecisine, ''Bu maçta 3 gol yemelisin, çünkü bahisler 3 gol farkına göre yatırıldı'' dedikleri, kalecinin de ''Tamam, ben 3 gol yerim de ya bizim forvet 1 gol atarsa ne olacak'' diye karşılık verdiği, şebeke üyelerinin buna karşılık, ''Sen 3 gol yemeye bak, gerisini düşünme'' diyerek, telefonu kapattığı dosyada detayıyla yer aldı.Soruşturmayı derinleştiren savcılığın, şebekenin bir süre önce Almanya'nın Bochum Savcılığınca ortaya çıkarılan bahis skandalıyla bağlantısını da araştırdığı öğrenildi. Şebekenin yasa dışı bahisi Kıbrıs üzerinden oynattığı belirlenirken, şebekenin bu yolla yıllık 50 milyon dolar haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.Diyarbakır, İstanbul, Düzce, Mardin, Batman, Gaziantep, Mersin, Muğla, Antalya, Şanlıurfa, Adana il merkezleriyle Siirt'in Kurtalan, Hatay'ın İskenderun ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinde, gerçekleştirilen operasyonda 75 kişi gözaltına alınmıştı.