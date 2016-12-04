3 gol 1 kırmızı kart; Galatasaray Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla döndü

23 puanla ligin dördüncü sırasında bulunan Galatasaray ile ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Kasımpaşaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Toplamda 3 golün atıldığı karşılaşmayı Galatasaray Podolski ve Bruma'nın golleriyle 2-1 kazandı. Kasımpaşa'nın tek golü Samuel Eduok'tan geldi. Kasımpaşa yarı alanının ilk metrelerinde Wesley Sneijder'e sert müdahalede bulunan Kenneth Otigba, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edildi.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 26'ya çıkararak ligde 3. sıraya yerleşti.

Eren yine yedek



Galatasaray'ın ligde oynadığı ilk 11 maçın değişmez ismi olan Eren Derdiyok, Bursaspor karşılaşmasının ardından Kasımpaşa müsabakasına da yedekler arasında başladı. Ligdeki ilk 11 maçın tamamının başlangıç kadrosunda bulunan Eren, Kasımpaşa önünde yine yedekler arasında şans bulmayı bekledi.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları olduğu bildirilen Tolga Ciğerci ile Sinan Gümüş, maç kadrosuna dahil edilmedi.



Chapecoense unutulmadı

Kolombiya'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilya Ligi takımlarından Chapecoense'nin oyuncuları ve teknik heyeti, Kasımpaşa-Galatasaray maçında unutulmadı.

Galatasaray takımı, ısınmaya, üzerinde, "Força Chape" yazılı tişörtleri giyerlerken, maç öncesi de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Maça ilgi düşük



Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasına ev sahibi ekip taraftarlarının ilgisi düşük oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ev sahibi takım tribünlerinde önemli boşluklar dikkati çekti. Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu. Yaklaşık 1500 sarı-kırmızılı futbolsever, takımlarına tribünden destek verdi.

Maçtan Önemli Dakikalar:

6. Dakika: Galatasaray, Lukas Podolski'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor.

8. Dakika: Kazanılan serbest vuruşta topun başına Tunay Torun geçiyor. Tunay Torun'un ortasını Galatasaray savunması kafayla uzaklaştırıyor.

14. Dakika: David Pavelka'nın Lukas Podolski'ye yaptığı faulün ardından Kasımpaşa yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşta topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in ortasına kimse dokunamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

17. Dakika: Yasin Öztekin'in pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda buluşan Nigel De Jong'un yerden çektiği şuta kaleci Ramazan Köse iki hamlede sahip oluyor.

25. Dakika: Karşılaşmada 25 dakikalık bölüm geride kalırken Galatasaray'ın topla oynama oranında %65'e %35 üstünlüğü bulunuyor.

29. Dakika: Ceza sahası yayının hemen dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Tunay Torun geçiyor. Tunay Torun'un ortasını Adem Büyük, kafayla takım arkadaşlarına indirmek istiyor ancak savunmadan seken top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

35. Dakika: Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda buluşan Tunay Torun'un yerden çektiği şut kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

42. Dakika: Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayının hemen dışında buluşan David Pavelka'nın çektiği şut Serdar Aziz'den dönüyor.

Mete Kalkavan'ın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor.

İkinci Yarı

İkinci yarı Galatasaraylı futbolcuların yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

53. Dakika: Kasımpaşa, Samuel Eduok'un attığı golle skoru 1-1 yapıyor. Sabri Sarıoğlu'nun uzaklaştırmak isterken yaptığı hata sonucunda topla buluşan Samuel Eduok, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden şutunu çekiyor ancak top kaleci Fernando Muslera'dan dönüyor. Kaleciden dönen topla buluşan Samuel Eduok, topu soluna çektikten sonra şutunu çekiyor, bu şut Galatasaray ağları ile buluşuyor.

59. Dakika: Galatasaray, Bruma'nın attığı golle karşılaşmada bir kez daha öne geçiyor. Lionel Carole'ün havadan gönderdiği pas ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda buluşan Bruma, kontrolünü kaybedip yere düşerken son anda sol ayağı ile şutunu çekiyor, top kaleci Ramazan Köse'nin solundan ağlarla buluşuyor.

74. Dakika: Kasımpaşa yarı alanının ilk metrelerinde Wesley Sneijder'e sert müdahalede bulunan Kenneth Otigba, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç ediliyor.

78. Dakika: Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağ çaprazda topla buluşan Bengali Koita, ceza sahasının hemen dışından şutunu çekiyor ancak top ceza sahası içerisindeki Hakan Balta'nın eline çarpıyor ve bu pozisyonda hakem Mete Kalkavan, Kasımpaşa lehine penaltı kararı veriyor.

79. Dakika: Muslera penaltıyı çıkarıyor!

79. Dakika: Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Adem Büyük geçiyor. Adem Büyük'ün yerden çektiği şut kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.