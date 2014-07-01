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Dünya
Deutsche Welle

Kaçırılan 3 İsrailli gencin cesedi bulundu

Batı Şeria'da yaklaşık üç hafta önce kayıplara karışan 3 Yahudi yerleşimci gencin cesedinin bulunduğu açıkladı, Hamas yönetimi, İsrail'i saldırılar konusunda uyardı

01 Temmuz 2014 00:13

İsrail Televizyonu'nda yayınlanan bir habere göre yaklaşık üç hafta önce Batı Şeria'da kaybolan 3 Yahudi yerleşimci gencin cesedi bulundu.

16 ile 19 yaşları arasındaki gençler 12 Haziran tarihinde Batı Şeria'daki El Halil kentinde kayıplara karışmıştı. İsrail hükümeti gençlerin kaçırıldığını, kaçırma olayından ise radikal İslamcı Hamas'ın sorumlu olduğunu savunuyor. Örgütten ise bugüne kadar söz konusu iddialara herhangi bir yanıt gelmedi.

İsrail hükümeti gençleri bulmak için kapsamlı bir operasyon başlatmış, arama çalışmaları sırasında onlarca Filistinli gözaltına alınmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin akşam saatlerinde olağanüstü toplandı.

 

Hamas yönetiminden uyarı

 

Hamas yönetimi, kayıp yerleşimcilerin cesetlerinin bulunmasının ardından, olası bir İsrail saldırısının ‘cehennemin kapılarını açacağı’ uyarısında bulundu. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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