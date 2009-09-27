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Dünya

3 Fransız askerin 'kazara' ölümü

Afganistan'da ölen 3 Fransız askerinin yıldırım düşmesi ve nehir sularına kapılması sonucu öldükleri açıklandı.

27 Eylül 2009 03:00

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'ın doğusunda bulunan Kapisa bölgesinde dün düzenlenen gece operasyonu sırasında 3 Fransız askerinin 'kazara' öldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Genelkurmay Başkanı Christophe Prazuck da askerlerden birine yıldırım çarptığını, diğerlerinin nehir sularına kapılarak boğulduğunu açıkladı.

Bu ölümlerle Fransa'nın Afganistan'daki asker kaybı 34'e çıktı. Öte yandan Afganistan'ın batısındaki Ferah vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkenin güneydoğusundaki Zabul vilayetindeki üsse gitmekte olan bir Afgan askerinin Taliban militanları tarafından öldürüldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kunduz vilayetinde polisle çatışan 7 Taliban militanının öldürüldüğü kaydedildi.

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