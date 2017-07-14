T24 LogoT24 Logo
Dünya

3 Filistinliyi öldüren İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı kapattı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da bugün Cuma namazı kılınmayacak

14 Temmuz 2017 13:01

İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, olayda 3 İsrailli yaralandı. 

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa’nın Aslanlı Kapı bölgesinde İsrail polisine ateş ettikten sonra Mescid-i Aksa’nın içine kaçan 3 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’da gerçekleşen operasyonda ayrıca iki kişinin ağır yaralandığı kaydedildi. Operasyonun ardından öldürülen Filistinlilerin üzerinde 2 yarı otomatik silah ve bir tabancanın ele geçirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü’nün bugün Mescid-i Aksa’da namaz kılınmasına izin vermeyeceğine yer verildi.

İsrail Kızıl Davut Yıldızı da "saldırıda 2'si ağır 3 İsraillinin yaralandığını" açıkladı. Tedavi altına alındığı bildirilen yaralıların kimliği hakkında bilgi verilmedi.

İsrail Kızıl Davut Yıldızı da "saldırıda 2'si ağır 3 İsraillinin yaralandığını" açıkladı. Tedavi altına alındığı bildirilen yaralıların kimliği hakkında bilgi verilmedi.

ETİKETLER

FilistinMescidi Aksa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24