3 Fidan'ı simgeleyen fidan Meclis'ten kovuldu

CHP'li Aylin Nazlıaka'nın Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını simgeleyen bir fidanı Meclis'e getirmesi Genel Kurulda gerginilk yarattı.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 6 Mayıs’ta idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı anmak için TBMM Genel Kurulu’na çınar fidanı getirdi.

Konuşmasında, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde yapılması planlanan Başbakanlık binası ile ilgili açıklamalarda bulunan Nazlıaka, bu araziye çınar fidanı diktiklerini ancak daha sonra görevlilerin bunları söktüğünü söyledi.

Nazlıaka, konuşmasının sonunda fidanı Başbakan’ın sırasına bıraktı. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, sert bir üslupla kavaslara seslenerek, “Alın şunu” dedi ve fidanın kaldırılmasını istedi.

Fidana BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık sahip çıkıp, masasına konulmasını istedi. Sakık’ın bu isteği de Sağlam’a takıldı. Sağlam’ın uyarısı üzerine fidan salondan çıkarıldı.