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3 'FETÖ' üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

30 Haziran 2017 19:17

Edirne’de İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkış yapmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında 'Bylock' kullanıcısı oldukları tespit edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı’na gelen T.A., M.İ.K., S.K., F.K. ve L.K.’nin pasaport kontrollerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında pasaportlarının iptal edildiğini ve ‘Bylock’ kullanıcısı olduklarını tespit etti.

Polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. ve L.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.A., M.İ.K. ile S.K. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. 

 

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