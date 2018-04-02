T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, sahte kimliklerle yakalanarak, gözaltına alındı

02 Nisan 2018 19:28

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla Yunanistan\'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, sahte kimliklerle yakalanarak, gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, alınan ihbar üzerine Tekirdağ\'dan İpsala yönüne giden ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu aracı Keşan yakınlarında durdurdu. Ekipler, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan\'a çıkış yapmak isteyen 2 şüphelinin verdikleri kimliklerin sahte olduğunu tespit etti. Yapılan sorgulamada şüphelilerin \'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\' suçundan hakkında Uşak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama emri bulunan N.E. ile \'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma\' suçundan kaydı bulunan ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından firari olarak aranan M.S.E. oldukları belirlendi. N.E. ve M.S.E., gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, aynı gün Keşan-İpsala karayolunda M.E. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan\'a kaçmak isteyen ve polise verdiği kimliğin sahte olduğu tespit edilen FETÖ/PDY şüphelisi M.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturmalar sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞANEdirneDHA EDİRNE KeşanYunanistanFETÖPDYKeşanEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro AmirliğiTekirdağEkiplerYapılanUşakAğır Ceza MahkemesiEmniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24