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3 FETÖ şüphelisi saklandıkları barakada yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 3 kişi, bir barakada yakalanarak, gözaltın

12 Şubat 2018 18:45

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan\'a kaçma hazırlığı yapan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 3 kişi, bir barakada yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan\'a kaçış hazırlığı yapan 3 FETÖ/PDY şüphelisinin, Keşan\'a bağlı Boztepe köyündeki Yalama Çeşme mevkiinde bulunan bir barakada saklandığı duyumu üzerine harekete geçti. Jandarma düzenlediği operasyonla barakada saklanan şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı M.E.G. (40), İstanbul 23\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nce \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan yargılanarak, tutuklanan ve daha sonra serbest kalan, ayrıca \'ByLock\' kullanıcısı olduğu tespit edilen E.D. (44) ve Azerbaycan\'da, Milli Eğitim Bakanlığı\'na ait bir kurumda fizik öğretmeni olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen Z.K. (41) olduğu belirlendi.
Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada ise 5 cep telefonu, 5 sim kart, 5 Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, 1 ABD pasaportu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 USB bellek, 2 CD, 4 bin 55 dolar, 8 bin 595 euro, 2 ATM kartı ve 1 kredi kartı ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.

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