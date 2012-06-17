T24 LogoT24 Logo
Dünya

3 Femen üyesi silahlı kişiler tarafından Ukrayna'da kaçırıldı!

Ukrayna ve Polonya’nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Futbol Şampiyonası’na Ukraynalı aktivist kadın örgütü Femen’in 3 üyesinin kaçırılması gölge düşürdü

17 Haziran 2012 13:35

Çarpıcı eylemleriyle tüm dünyaya sesini duyuran Ukraynalı kadın örgütü Femen’in 3 üyesi eylem öncesi silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Ukrayna ve Polonya’nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Futbol Şampiyonası’na Ukraynalı aktivist kadın örgütü Femen’in 3 üyesinin kaçırılması gölge düşürdü.

Milliyet gazetesinin haberine göre; aktivistlerin protesto hazırlığında olduğu Donetsk kentindeki Ukrayna-Fransa maçı öncesinde silahlı 15 kişi tarafından kaçırıldıkları iddia edildi.

İddiaya göre 15 kişi Femen üyelerinden Alexandra Shevchenko, Anna Bolshakova ve Yana Zhdanova’yı izlemeye başladı. Aktivistler daha sonra iki gruba ayrıldı.

Önce Shevchenko ile bağlantı kesildi. Yaklaşık 1 saat sonra da Bolshakova ve Zhdanova’dan haber alınamamaya başladı. Femen örgütünün internet sitesinde aktivistlerin peşinde olan kişilerin Ukrayna güvenlik güçleri ve ajanlarına benzedikleri bilgisi yer aldı.


Daha önce işkence görmüşlerdi


Sitede ayrıca aktivistlerin hayatından ve sağlığından endişe edildiği belirtildi. İngiltere’de yayımlanan The Guardian gazetesine konuşan Femen üyesi Anna Gutsol, “3 üyemiz kayboldu. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Onları kaçıran kişilerin bölgede yaşayan bir oligark ile bağlantılı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Femen’in yardım istediği Donetsk polisi ise kayıplarla ilgilerinin olmadığını açıkladı. Femen üyeleri daha önce de kaçırılmıştı. Schevchenko ve iki örgüt üyesi geçtiğimiz Aralık ayında Belarus’ta ajanlar tarafından kaçırıldıklarını iddia etmiş, serbest kaldıktan sonra da işkence gördüklerini söylemişti.

ETİKETLER

femenukraynaeuro 2012kaçırma

İlgili Galeri

FEMEN Euro 2012'ye damga vurdu!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24