3 Femen üyesi silahlı kişiler tarafından Ukrayna'da kaçırıldı!

Çarpıcı eylemleriyle tüm dünyaya sesini duyuran Ukraynalı kadın örgütü Femen’in 3 üyesi eylem öncesi silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Ukrayna ve Polonya’nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Futbol Şampiyonası’na Ukraynalı aktivist kadın örgütü Femen’in 3 üyesinin kaçırılması gölge düşürdü.

Milliyet gazetesinin haberine göre; aktivistlerin protesto hazırlığında olduğu Donetsk kentindeki Ukrayna-Fransa maçı öncesinde silahlı 15 kişi tarafından kaçırıldıkları iddia edildi.

İddiaya göre 15 kişi Femen üyelerinden Alexandra Shevchenko, Anna Bolshakova ve Yana Zhdanova’yı izlemeye başladı. Aktivistler daha sonra iki gruba ayrıldı.

Önce Shevchenko ile bağlantı kesildi. Yaklaşık 1 saat sonra da Bolshakova ve Zhdanova’dan haber alınamamaya başladı. Femen örgütünün internet sitesinde aktivistlerin peşinde olan kişilerin Ukrayna güvenlik güçleri ve ajanlarına benzedikleri bilgisi yer aldı.



Daha önce işkence görmüşlerdi



Sitede ayrıca aktivistlerin hayatından ve sağlığından endişe edildiği belirtildi. İngiltere’de yayımlanan The Guardian gazetesine konuşan Femen üyesi Anna Gutsol, “3 üyemiz kayboldu. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Onları kaçıran kişilerin bölgede yaşayan bir oligark ile bağlantılı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Femen’in yardım istediği Donetsk polisi ise kayıplarla ilgilerinin olmadığını açıkladı. Femen üyeleri daha önce de kaçırılmıştı. Schevchenko ve iki örgüt üyesi geçtiğimiz Aralık ayında Belarus’ta ajanlar tarafından kaçırıldıklarını iddia etmiş, serbest kaldıktan sonra da işkence gördüklerini söylemişti.