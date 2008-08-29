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Dünya

3 Eylül'de 'Türkiye'ye evet'

Fransa'nın eski başbakanlarından Michel Rocard, Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen kitap yazdı. "Oui à la Turquie" (Türkiye'ye evet) ismini taşıyan kitap, 3 Eylül'de s

29 Ağustos 2008 03:00

Fransa'nın eski başbakanlarından Michel Rocard, Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen kitap yazdı. "Oui à la Turquie" (Türkiye'ye evet) ismini taşıyan kitap, 3 Eylül'de satışa sunulacak.

Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup üyesi olan Rocard kitabında, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan siyasetçilerin itirazlarına yanıtlar veriyor ve Türkiye'nin AB üyeliğinin gerekli olduğunu vurguluyor.

Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi alanında önemli ilerlemeler sağladığını ifade eden Rocard, bununla birlikte daha atılması gerekli önemli adımlar olduğuna işaret ediyor.Rocard, Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanların büyük kısmının kültürel ön yargılardan beslendiğine dikkati çekiyor.

Ekonomik, kültürel ve jeo-stratejik gerekçelerden dolayı gelecekte Türkiye olmadan bir Avrupa'nın inşa edilemeyeceğini belirten Rocard, AB dönem başkanı Fransa'nın, zorluk çıkartma yerine AB'nin geleceği için Türkiye'ye yardım etmesi gerektiğini ifade ediyor.

Rocard, daha önce AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlatmasını savunan bir rapor kaleme alan Avrupalı akil adamlar grubunda aktif görev almıştı.

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