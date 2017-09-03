T24 LogoT24 Logo
Spor

3 Eylül Pazar Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 11

03 Eylül 2017 12:15

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
11.00 Milliler, Harkiv\'den Eskişehir\'e gidecek.
13.30 Takımın Eskişehir\'e varışı
19.30 Hırvatistan maçının hazırlıkları Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'nde yapılacak idmanla başlayacak (basına kapalı)

BEŞİKTAŞ
Takım izinli

FENERBAHÇE
Takım izinli

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
A GRUBU
19:00 Belarus - İsveç  
19:00 Hollanda - Bulgaristan  
21:45 Fransa - Lüksemburg
B GRUBU
19:00 Faroe Adaları - Andorra  
21:45 Macaristan - Portekiz  
21:45 Letonya - İsviçre  
H GRUBU
19:00 Estonya - Güney Kıbrıs  
20:45 Cebelitarık - Bosna-Hersek  
21:45 Yunanistan - Belçika  
I GRUBU
21:45 Hırvatistan - Kosova

EUROBASKET 2017
A GRUBU
13:45 Fransa - İzlanda
16:30 Slovenya - Yunanistan
20:00 Finlandiya - Polonya
B GRUBU
15:45 Gürcistan - Ukrayna
18:30 Litvanya - İtalya
21:30 Almanya - İsrail

Longines Uluslararası Yarış Festivali heyecanı İstanbul Veliefendi Hipodromu\'nda yapılacak final yarışlarıyla sona erecek. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MİLLİ FUTBOL TAKIMI 11Milliler Harkiv EskişehirTakımın EskişehirHırvatistanEskişehirspor Vali Hanefi Demirkol TesisleriKUPASI AVRUPA ELEMELERİ A GRUBU 1900 BelarusHollandaBulgaristanFransaLüksemburg B GRUBU 1900 Faroe Adaları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24