3 Eylül Pazar Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
11.00 Milliler, Harkiv\'den Eskişehir\'e gidecek.
13.30 Takımın Eskişehir\'e varışı
19.30 Hırvatistan maçının hazırlıkları Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'nde yapılacak idmanla başlayacak (basına kapalı)
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
FENERBAHÇE
Takım izinli
DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
A GRUBU
19:00 Belarus - İsveç
19:00 Hollanda - Bulgaristan
21:45 Fransa - Lüksemburg
B GRUBU
19:00 Faroe Adaları - Andorra
21:45 Macaristan - Portekiz
21:45 Letonya - İsviçre
H GRUBU
19:00 Estonya - Güney Kıbrıs
20:45 Cebelitarık - Bosna-Hersek
21:45 Yunanistan - Belçika
I GRUBU
21:45 Hırvatistan - Kosova
EUROBASKET 2017
A GRUBU
13:45 Fransa - İzlanda
16:30 Slovenya - Yunanistan
20:00 Finlandiya - Polonya
B GRUBU
15:45 Gürcistan - Ukrayna
18:30 Litvanya - İtalya
21:30 Almanya - İsrail
Longines Uluslararası Yarış Festivali heyecanı İstanbul Veliefendi Hipodromu\'nda yapılacak final yarışlarıyla sona erecek.