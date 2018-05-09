3. ETNO KÜLTÜR FESTİVALİ'NDEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Haber - Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL,DHA

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, bu yıl \'At binenin kılıç kuşananın\' sloganıyla 3\'üncüsü düzenlenen, \'Etno Kültür Festivali\', Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda kurulan özel festival alanında görkemli bir törenle başladı. Festivalin açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, \"Dünyanın geleneksel sporlarını ansiklopedi sayfalarından, kütüphane raflarından kurtarıp yeniden sahalara, ovalara, yaylalara, sokaklara indirmek istiyoruz\" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, \"İnanıyorum ki bu kurulan yapı güçlenerek, tüm dünyada etkili bir hale gelecek. Tarihi bir kültürün yükselişine işaret edecek\" dedi.

Yenikapı\'daki festival alanında geleneksel sporların bir araya getiren festivalin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın yanı sıra bazı AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları, yurtdışından katılan temsilciler ile 13 dalda mücadele edecek 883 sporcu ve ziyaretçiler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bilal Erdoğan, yaklaşık 200 yıldır kapitalist bir paradigma üzerine kurulan dünyanın siyasi düzeninin, son dönemde git gide gerildiğini ve çatışmalara evrilir bir hal aldığını, bunların neticesinde de zulümlerin, mağduriyetlerin arttığı, şehirlerin ve kültürlerin yok olduğu bir dönemin yaşandığını söyledi.

\"NE AİLE KURUMUNUN NE EVLİLİK KURUMUNUN GELECEĞİ PEK AYDINLIK GÖZÜKMEMEKTEDİR\"

Batı medeniyetinin dünyada kendini üstün görmesinin, kendinden olmayanlara saygı göstermemesinin dünyaya daha fazla huzur, refah ve barış getirmediğine dikkat çeken Erdoğan, \"Dünyanın sosyal durumunda, toplumlarda huzursuzluk artmaktadır. Teknolojinin gelişmesinden insanların refahının artacağı umulurken, bugün teknoloji ve madde bağımlılığı, çeşitli sapkınlıklar insan neslinin geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. Ne aile kurumunun ne evlilik kurumunun geleceği pek aydınlık gözükmemektedir. O zaman dünyada bir kültürün veya bir medeniyetin, başka kültürlerden üstün görmek suretiyle tahakküm altına almaya, onların hareket alanlarını kısıtlamaya çalışması onlara saygı göstermemesi, bizi ve dünyayı maalesef karanlık bir geleceğe doğru sürüklemektedir\" diye konuştu.

\"KÜLTÜRLERİN KÜLTÜRLERE ÜSTÜNLÜĞÜ DİYE BİR ŞEYDEN SÖZ EDİLEMEZ\"

\"Biz, Dünya Etno Spor Federasyonu olarak geleneksel sporların popüleştirilmesi ve tanıtılması merkezli çalışmalarımızla şunu bütün dünyaya haykırmak ve anlatmak istiyoruz\" diyen Bilal Erdoğan, \"Kültürlerin kültürlere üstünlüğü diye bir şeyden söz edilemez. Dünyanın bütün kültürleri değerlidir, saygıyı hak eder. Bu saygı temeli olmadığı müddetçe kültürler ve milletler arası toplumsal huzur ve barıştan söz edilemez. Onun için spor endüstrisinin de Batı kültürünün bahsettiğim faaliyetlerinin bir uzantısı olarak başka sporlara alan açmadığı günümüzde Dünya Etno Federasyonu olarak dünyanın geleneksel sporlarını ansiklopedi sayfalarından, kütüphane raflarından kurtarıp yeniden sahalara, ovalara, yaylalara, sokaklara indirmek istiyoruz. Bu mesajı dünyanın neresinde olursa olsun geleneksel sporları tanıyan tanımayan muhataplarımızla konuştuğumuz zaman çok güçlü bir karşılık bulmaktadır\" ifadelerini kullandı.

\"DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN GELENEKSEL SPORLARIN TANITIMINI YAPACAĞIZ\"

Bilal Erdoğan, \'millilik\' ve \'yerlilik\' kavramlarının sadece Türkiye\'de değil dünyanın bütün bölgelerinde güçlü bir karşılık bulduğunu dile getirdi. Erdoğan, \"Etnospor Kültür Festivali vesilesiyle Türkiye\'deki geleneksel sporları vatandaşların ilgisine sunuyoruz. Her sene festivallerimizde dünyanın çeşitli bölgelerinden geleneksel sporların tanıtımını yapacağız. Dünya Etnospor Federasyonu olarak dünyanın her yerinde çalışmalarımızı kardeş kuruluşlar, destekçiler, paydaşlar yoluyla güçlendirerek devam ettireceğiz. Bu eski gibi, sembolik gibi görünen sporlarla iştigal etmemiz, başka milletlerin de kendi kültürlerini, kimliklerini kendi bağımsızlarını kazanmalarına aracılık edecektir\" dedi.

BAKAN BAK\'TAN GELENEKSEL SPORLARA DESTEK

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, Etnospor Festivalleri sayesinde geleneksel sporlara değişik bir vizyon ve enerji getirildiğini söyledi. Bakan Bak, \"Bu yıl 3\'üncüsü yapılan bu festivale her yıl etkinliğin gücü, heyecanı artıyor. Burada tarihi bir geçmişi ve süreci yaşıyorsunuz. Çocuklarımız at binmeden, ata dokunmadan oka dokunmadan, yaşam içerisinde bu kültürleri özümsemeden yetişiyorlar. Ama bu süreçte yeni bir vizyonla adeta tozlu raflarda kalan geleneksel spor dallarının ortaya çıkarılmasına önderlik eden Okçular Vakfı\'na Geleneksel Spor Dalları Federasyonu\'na ve Dünya Etnospor Konfederasyonu\'na teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\"DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİYLE BİRLİKTE HALKIMIZDA DA FARKLI BİR YAKLAŞIM ORTAYA ÇIKTI\"

Osman Aşkın Bak, \"İnanıyorum ki bu kurulan yapı güçlenerek tüm dünyada etkili bir hale gelecek. Tarihi bir kültürün yükselişine işaret edecek. Biz de bakanlık olarak bu etkinliklere destek sağlıyoruz, çok daha fazla destek vereceğiz. Özellikle TRT\'nin Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte halkımızda da farklı bir yaklaşım ortaya çıktı. Orada atlarla birlikte yaşanan heyecan, gelenek ve görenekler de bir nebze heyecanlandırıyor. Geleneksel sporlara karşı oluşan bu heyecan çok önemli ve inanıyorum ki, daha güçlü bir noktaya taşınacak\" dedi.

Törende İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da birer konuşma yaptı. Kültürün temel taşlarını ihya etmenin ve var olanı geliştirmenin önemini anlatan Vasip Şahin, \"Bunu konfederasyonumuzla, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarımız Spor Bakanlığı\'mızla özellikle Büyükşehir ve diğer paydaş kurumlar da gerçekten çok ciddiye alarak yapıyorlar\" şekline konuştu. Mevlüt Uysal da \"Geleneksel sporlarımız yani geçmişten var olan ama şuanda bir kısmımızın hiç haberdar olmadığı, bir kısmımızın da geçmişten az miktarda hatırladığı sporlarımızın tekrar hayata geçirilmesi yeni neslimizle tanıştırılması bizlerle tanıştırılması gerçekten çok önemli ve şu anda bu etkinlik asıl bunu sağlıyor. Şu anda 3\'üncüsü yapılıyor\" ifadelerini kullandı.

FESTİVALDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Protokol konuşmalarının ardından festivale katılan sporcular tören yürüyüşü gerçekleştirdi. Ardından Kırgızistan gelen sporcular \'Atlı Akrobasi Gösterisi\', Japonya\'dan gelen sporcular \'Yabusame Atlı Okçuluk Gösterisi\' gerçekleştirdi. Gösterilerde sporcular, geleneksel spor gösterileriyle renkli görüntüler oluşturdu.

SÜPRİZLERLE DOLU ETKİNLİKLER

Çeşitli atlı akrobasi gösterilerinin sunulacağı festivalde alana kurulan 43 oba çadırı ile bir han çadırının açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Öte yandan, spor dallarında toplam 84 at kullanılırken, katılımcıların çocuklarıyla binebilecekleri atlarla birlikte bu sayı 150 oldu. Ziyaretçiler, mangala turnuvaları, fetih güreşleri ile çeşitli sahne gösterilerini izleme, çok sayıda ülkenin yöresel yemeklerini de tatma imkanı bulacak. Ziyaretçilere ücretsiz kapılarını açan festival 13 Mayıs\'ta sona erecek.

Görüntü Dökümü

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-Açılış töreni

-Bilal Erdoğan\'ın konuşması

-Gençlik ve Spor Bakanı\'nın açıklamaları

-Vasip Şahin ve Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-Tören yürüyüşü

-Atlı akrobasi gösterileri

-Kurulan çadırlar

-Han çadırının protokol tarafından açılışı

-Yöresel yemekler

-Festival alanındakiler

-Genel ve detaylar