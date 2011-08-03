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Dünya

3 ESKİ ASKERE 6 BİN 66 YIL HAPİS GUATEMALA (A.A)

03 Ağustos 2011 12:55

-3 ESKİ ASKERE 6 BİN 66 YIL HAPİS GUATEMALA (A.A) - 03.08.2011 - Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, 1996'da sona eren ve 240 bin insanın öldüğü iç savaş sırasında, çoğu Maya Kızılderilisi olan çocuk ve kadınlar dahil 201 kişiyi katleden 3 eski özel kuvvetler askeri toplam 6 bin 66 yıl ağır hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme kararına göre Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip ve Daniel Martinez adlı askerler her bir ölüm için 30'ar yıl, 30 yıl da insanlığa karşı suçtan ceza giydi. Guatemala'da uygulamada azami hapis cezası 50 yıl olduğu için, bu verilen 6 bin 66 yıllık ceza sembolik önem taşıyor. Ekim 1982'deki "Dos Erres Katliamı" için eski Devlet Başkanı Alfınso Portillo, 2000 yılında devlet adına özür dilemiş, ölenlerin yakınlarından af talep etmişti. Kızılderili dilinde anlamı "Ormanlar Diyarı" olan ve çoğu Amerika kıtası devleti gibi İspanyol sömürge istilasına uğrayan Guatemala'da, 36 yıllık iç savaşta yerli halk Maya Kızılderilileri en büyük zayiatı verdi.

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