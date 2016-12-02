T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 erkek çocuğa cinsel istismara 41 yıl hapis cezası

Sanık Recep D. hakkında 3 çocuğa cinsel istismar suçundan 30 yıl, mağdurlara karşı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da 11 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti

02 Aralık 2016 23:34

Ankara İstinaf Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, 3 erkek çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 41 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 17. Ceza Dairesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep D. (28) Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi, tutuksuz sanık Sefer A. (30) da Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan avukatlarıyla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, ilk derece mahkemesinin, tutuklu sanık Recep D'ye 18 yaşından küçük 3 erkek çocuğa cinsel istismar suçu nedeniyle 30 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası, aynı mağdurlara karşı benzer suçla yargılanan sanık Sefer A'ya ise beraat kararı verdiği hatırlatıldı. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukat ise sanık Sefer A. hakkındaki beraat kararının bozulması istedi. Sanıkların suçu birbirlerinin üzerine atmasının itiraf niteliğinde olduğu ve mağdurlara karşı tehdit ve şiddet suçunun da işlendiğini kaydeden avukat, bu nedenle cezaların artırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Sefer A. hakkında verilen beraat hükmünün kaldırılmasını, sanığın cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmasını, sanık Recep D'nin ise cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise mütalaayı kabul etmedikleri, iddia makamının sosyal ortamdan etkilenerek mahkumiyet istediği ve müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Daire, ilk derece mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği hükmü kaldırdı. Daire, tutuklu sanık Recep D. hakkında 3 çocuğa cinsel istismar suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi uyarınca 30 yıl, mağdurlara karşı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da 11 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Sanık Sefer A. hakkında ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan TCK'nın ilgili maddesi gereğince 6 yıl, "cinsel taciz" suçundan da bir yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

 

ETİKETLER

çocuk istismarıtecavüzsanıkankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24