3. Ergenekon cephaneliği

Seyyar dipçikli kalaşnikoflar





Bıçak ve kütüklükler



Veli Küçük bağlantısı

Gürses’in ‘kanka’sı

İlki Ümraniye, ikincisi Eskişehir

Sivas’ta ele geçen malzemeler

Milliyet gazetesi, Ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ortaya çıkartılan cephaneliğin görüntülerine ulaştı. Firari Yarbay Mustafa Dönmez’in evindeki aramada, büyük naylon branda altına yerleştirilen silah ve mühimmat arasında çamaşır sepetine gizlenmiş 22 el bombası da bulundu.İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün yürüttüğü Ergenekon soruşturması kapsamında çarşamba günü gerçekleştirilen gözaltılar sırasında, polis, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı’nda görevli Yarbay Mustafa Dönmez’in Sapanca’daki tek katlı evinde de arama yaptı. Güldibi Mahallesi’ndeki evde jandarmanın da katıldığı aramada, kalın naylon brandanın altına gizlenmiş silah ve mühimmat ile bazı dokümanlar ele geçirdi.Milliyet, arama sırasında, güvenlik birimlerinin çektiği olay yeri tespit görüntülerine ulaştı. Halen firarda olan Yarbay Dönmez’in gizlediği silah ve mühimmatın koli içine yerleştirildiği görüldü. Kolilerde seyyar dipçikli kalaşnikof tüfeklerle bunlara ait şarjörlerin yan yana olduğu saptandı.Av tüfeği gibi yivli tüfeklerin de bulunduğu gizli bölmede, dürbünler de ele geçirildi. Beşerli olarak özel paketlenmiş ve hiç kullanılmamış tüfek mermileri de bulundu.Bu bölmede yine Rambo bıçağı olarak adlandırılan bıçaklarla birlikte askeri malzeme olan kütüklükler de ele geçirildi. Malzemeler arasında iki ayrı çift araç plakasının bulunması dikkati çekti. 06 FDA 97 ve 34 DZR 68 tescil plakalarının sahte olabileceği değerlendirildi.Evdeki silah ve mühimmat arasında büyük çoğunluğu 9 mm. olan mermilerin de tahta kutuya yerleştirilmiş mavi bir naylon torba içinde toplandığı görüldü. Dönmez’in, adeta bir cephanelik olarak tanımlanan evde ele geçirilen el bombalarını, mavi renkli plastik bir çamaşır sepetine koyduğu saptandı.Dönmez’in evi, Ergenekon operasyonunun başlamasına yol açan Ümraniye’deki gecekondu ile Eskişehir’de emekli Binbaşı Fikret Emek’in evinin ardından, soruşturma kapsamında bulunan üçüncü önemli cephanelik olarak nitelendirildi.Dönmez’in evinde çok miktarda doküman da ele geçirildi. Dökümanlar arasında, üzerinde “...itirafları”, “Üsteğmen ..... itirafları” şeklinde, bazı kişilere ait açıklamaların yer aldığı CD’lerin bulunduğu, kayıtlara girdi. Ses kayıt cihazlarında kullanılan çok sayıda mikro ses kaseti bulunan evde, aralarında bazı bürokratlara ait şantaj görüntülerinin bulunduğu CD’lerin de olduğu öne sürüldü.Ergenekon soruşturması kapsamında MİT’in savcılığa gönderdiği “Karargâh Evleri” belgesinde adı geçen Dönmez’in, eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’le bağlantısı olduğu öne sürülmüştü. Dönmez’in, Ergenekon soruşturmasının kilit ismi, tutuklu sanık, emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün yönetiminde yayımlandığı öne sürülen Batı Trakya dergisindeki bazı yazarlarla bağlantısı olduğu belirlendi.Dönmez’in, Ergenekon davasında tutuklu yargılanan Doç. Dr. Emin Gürses’le çok yakın diyaloğunun olduğu belirtildi. Bir dönem Sakarya’da görev yapan Dönmez’in, bu dönemde Gürses’le yakınlaştığı öğrenildi.Ergenekon operasyonu kapsamında ilk cephanelik, 12 Haziran 2007’de Ümraniye’de bir gecekonduda tespit edildi. Emekli Astsubay Oktay Yıldırım’a ait olduğu belirtilen 27 adet el bombası Ergenekon soruşturmanın başlamasını sağladı.Ardından Emekli Binbaşı Fikret Emek’in Eskişehir ve Ankara’daki evlerinde, 11 kilogram C-3 tipi plastik patlayıcı, Kanas suikast silahı, Kalaşnikof tüfek, M-16 mermileri, 12 el bombası, 20 TNT kalıbı ele geçirildi. El bombalarından birinin, kafile ve seri numarasının, Cumhuriyet gazetesine atılanla aynı olduğu tespit edilmişti.Üçüncü cephanelik ise Ergenekon operasyonunun 10’uncu dalgasında, firari Yarbay Mustafa Dönmez’in evinde bulundu. Sapanca’daki evde 22 el bombası, 5 tabanca ve çok sayıda 8 bin 399 mermi ele geçirildi.Sivas’ta Ergenekon soruşturması kapsamında diğer illerle birlikte eşzamanlı yapılan operasyonda ele geçen malzemelerin görüntüsü basına dağıtıldı. Malzemelerin içinde, 1’i Glock marka olmak üzere 2 tabanca, 1 kalem tabanca, 2 el bombası, 5 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, 12 bilgisayar, 7 flash disk, 25 simkart, 14 Cep telefonu, 760 cd, bol miktarda kesici alet ile 1 plastik polis copu bulunuyor.