3 emekli general 'Balyoz'dan tutuklandı

T24 - ''Balyoz Harekât Planı'' soruşturma kapsamında savcılık sorguları ardından 3 emekli general tutuklanırken 1 emekli subay serbest bırakıldı. Akşam saatlerinde savcılık sorgusu ardından 5 kişi de serbest bırakılmıştı.





Savcılık sorguları ardından tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen emekli tümgeneraller Tuncay Çakan ve Behzat Balta ile emekli Tuğgeneral Halil Kalkanlı tutulanırken, emekli Albay Erdal Akyazan mahkemece serbest bırkıldı.





9 kişiden 5'i savcılık sorgusu ardından serbest bırakıldı





Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen emekli tümgeneraller Çakan ve Balta, emekli tuğgeneraller Mustafa Kemal Tutku, Oktay Faruk Nemioğlu, Halil Kalkanlı ve Ünal Akbulut, emekli albaylar Erdal Akyazan ve Sıtkı Özbek ile sivil memur Güllü Şalkaya, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarınca sorgulanmıştı.



Sorgulanmanın ardından emekli tuğgeneraller Mustafa Kemal Tutku, Oktay Faruk Nemioğlu, emekli albaylar Erdal Akyazan ve Sıtkı Özbek ile sivil memur Güllü Şalkaya savcılık sorguları ardından serbest bırakılmıştı.

