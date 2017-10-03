3 Ekim Salı DHASPOR Gündemi

(özel röportaj) Josef De Souza: \"Takımın emniyet sübabıyım\"

\"Dengeyi sağlamaya çalışıyorum, savunmada oluşabilecek tehlikeyi önleyebilecek bir oyun oynuyorum\"

\"Beşiktaş derbisi üç puandan çok daha fazlasını verdi bize\"

\"Maçtan sonra yeni transferlere baktığımızda daha önce yaşamadıkları bir şeyi yaşadıklarını yüzlerinden anladım\"

\"Mehmet Ekici gerçekten sıradışı bir oyuncu, O\'nun sahalara dönmesini iple çektik\"

\"Taraftarlarımız bir daha televizyon kırmasın\"

\"Şampiyon olmak istiyoruz ve bunun hiç karamsarlığa kapılmadık\"

\"West Bromwich için iki kulüp görüşmüştü. Chelsea, Arsenal, Liverpool gibi takımlardan bir teklif gelirse o zaman durum farklı gelişebilir\"

\"Türkiye\'nin çeşitli bölgelerini keşfetmeye çalışıyorum\"

(Özel) Kulüpler Birliği\'nde gündem Kayserispor ve Başkanı Erol Bedir

Sarı-kırmızılı ekibin başkanı takımın başarısından dolayı diğer başkanların tebriklerini kabul etti !..

(özel röportaj) Birkan Batuk, DHA\'ya konuştu:

\"Cedi ve Furkan\'ın NBA\'e gitmesi Türk basketbolu için bir gurur kaynağı\"

\"Sezon çok uzun, sabırlı olmalıyız\"

\"Yeni transferler karakterli oyuncular\"

\"İnşallah 3 sene boyunca Anadolu Efes\'e hizmet ederim\"

\"Karakterim, duruşum ve performansımla örnek olmak istiyorum\"

FANATİK SPORTS VE BUSİNESS SUMMIT\'17 PANELİ DÜZENLENECEK

09.30 Zorlu Center

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

14.00 Türkiye Futbol Federasyonu, Tadelle ile Milli Takım\'ın FIFA 2018 Dünya Kupası eleme müsabakaları heyecanı öncesi Antalya\'da sponsorluk anlaşmasına imza atacak.

18.30 A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'nda 6 Ekim\'de Eskişehir\'de İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, milli oyuncularından yoksun olarak Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

İZLANDA MİLLİ TAKIMI

11.00 Dün Antalya\'ya gelen İzlanda Milli Takımı, kamp yaptığı otelde ilk idmanını gerçekleştirecek.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

20.00 Quality Dergisi 100. sayısı özel gecesine Beşiktaş Kulübü ikinci başkanı Ahmet Nur Cebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Başakşehir Teknik direktörü Abdullah Avcı gibi spor camiasının önemli isimleri katılacak.