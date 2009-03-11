3. dünya ülkeleri otomotiv ihracatını artırdı

Yılın ilk iki ayında Belçika ve Malta dışında hiçbir batı ülkesinde artış kaydedemeyen otomotiv ihracatı, ‘doğal afet ve iç karışıklıklarla’ gündeme gelen 41 ülkede artış gösterdi.



Otomotiv ihracatını sırtlayan gelişmiş batı ülkelerinin hemen hemen tamamında krizle birlikte rakamlar eksiye dönerken, "üçüncü dünya" ülkeleri olarak anılan ülkelerde yüksek oranlı artışlar dikkati çekiyor.



Yılın ilk iki ayında Belçika ve Malta dışında hiçbir batı ülkesinde artış kaydedemeyen otomotiv ihracatı, Afganistan, Filistin, Libya, Nijerya, Gine, Senegal, Venezuela, Tanzanya ve Moritanya'nın da aralarında bulunduğu, daha çok "doğal afet ve iç karışıklıklarla" gündeme gelen 41 ülkede artış gösterdi.



Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, Türk otomotiv sektörü ocak-şubat döneminde, 139 ülke ve özerk bölgenin yanı sıra 11 serbest bölgeye geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 56,3'lük düşüşle 1 milyar 882 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.



Bu dönemde, ihracatın ezici çoğunluğunun yapıldığı Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin de içinde bulunduğu 139 ülke ve özerk bölgede ihracat, yüzde 90'lara varan oranlarda düştü.



Aynı dönemde, gelişmiş batı ülkeleri arasında sadece Belçika'da yüzde 1,2 ve Malta'da yüzde 157,6 oranında ihracat artışı görüldü. "Üçüncü dünya" ülkeleri olarak anılan ve ihracatın önemli ölçüde artış gösterdiği ülkeler ise şöyle:



"St. Vincent ve Grenad, Irak, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Hindistan, Libya, Makedonya, Türkmenistan, Arjantin, Nijerya, Gine, Senegal, Venezuela, Filistin, Tayvan, Kırgızistan, Hong Kong, Tanzanya, Srilanka, Brunei, Moritanya, Ekvador, Küba, Nijer, Burundi, Gabon, Cibuti, Bangladeş, Ekvator Ginesi, Tacikistan, Jamaika, Çad, Fransız Güney Toprakları, Dağıstan, Maldiv Adaları, Trinidad ve Tobago, Jungholz, Kuzey Kore."

