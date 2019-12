3 din birarada katedralde

T24 -

Ulusal Katedral'de ezan sesi

Çok önemli bir gün



İslamfobi bir ölçüde aşıldı

Tüm dinleri anlama ve hoşgörü için "Interfaith Alliance" (Dinlerarası İttifak) ve "Human Rights First" (Önce İnsan Hakları) adlı örgütlerin uzun çabaları sonucu ilk kez "İnançları paylaşma" töreni yapıldı.Bu kapsamda, 32 eyalet ve başkentteki 70'in üzerinde kilisede, Hristiyanların pazar ayinine Musevi ve Müslüman din adamları, Hristiyan din adamlarıyla birlikte katıldı. Burada, din adamları kendi kutsal kitaplarından bölümler okudu, birlikte ilahiler söyledi.Başkent Washington DC'de de etkinliğe, ülkenin en büyük ikinci katedrali olan Washington Ulusal Katedral ev sahipliği yaptı."Tarihi bir tören" olarak nitelendiren bu özel anmada, Katedral Başkanı Samuel T. Lloyd III, İmam Muhammed Mecid ve Haham Amy M. Schwartzman, mumlar eşliğinde ayin sahnesine getirildi.Anmada, üç dinin din adamları önce kendi dillerinde, ardından İngilizce olarak Tevrat, Kur'an ve İncil'den bölümler okudu.Ülkenin en önemli katedrali olan Ulusal Katedral'de ilk kez ezan sesi yükseldi. İmam, katedralin balkonlarından birinde ezan okudu.Tören sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtlayan, Islamic Society of North America (Kuzey Amerika İslam Toplumu) Başkanı İmam Mecid, ABD'nin farklı yerlerindeki kiliselerde Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin birlikte barış, sevgi ve şeffaflık mesajı vermiş olmaları bakımından, bugünün çok önemli bir gün olduğunu söyledi.Etkinliği organize eden kuruluşlardan Interfaith Alliance'ın Başkanı Rahip Dr. C. Welton Gaddy, etkinliğin ABD'nin çok çeşitli halkları içinde barındıran bir ülke olduğunun dünyadaki herkesçe bilinmesi bakımından çok büyük önem taşıdığını ifade etti.Bir soru üzerine, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra ABD'de oluşan "İslamofobi"nin bir ölçüde dağıldığını ifade eden Gaddy, ancak bu konuda hala alınması gereken mesafe olduğunu kaydederek, "Çünkü, bilmedikleri bir şeyden korkan bazı insanlar var. Siyasi amaçlarla, aslında bunu yapmamaları gerekmesine rağmen, ayrılık tohumları eken insanlar da var. Dolayısıyla tüm bunlara karşı koymalıyız. Bu tür etkinlikler bu uğurda katkı sağlıyor. Ancak esas katkı, günlük hayattaki sıradan insanların birbirlerine karşı aynı tavrı gösterdikleri ve birlikte çalışmaktan bahsettikleri zaman sağlanmış olacak" dedi.Etkinliğin diğer organizatörü Human Rights First adlı kuruluşun program ve politika direktörü Tad Stahnke de dünyada dini özgürlükler konusunda bir kriz yaşandığını belirterek, bu krizin sadece kanunlarla aşılamayacağını, farklı dinlere mensup kişiler arasında saygı ortamının oluşmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.Stahnke, ABD'de İslam dini ve Müslümanlar hakkında hala çok sert tartışmaların yapılmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu tür etkinliklerin, insanların birbirlerini daha iyi tanımasına, herkesin haklarının korunması için birlikte çalışmalarına yardımcı olacağını umuyoruz, çünkü farklı dinlere ait toplumlar arasında hoşgörüsüzlükler, bağnazlıklar ve bölünmeler hala var" dedi.