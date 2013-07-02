3 din adamı boğazı kesilerek infaz edildi

Suriye'de 3 Hıristiyan din adamının başları kesilerek infaz edildiği görüntüler yayınlandı.

Suriye 'nin İdlib kentinde 3 gün önce boğazları kesilerek öldürülen 3 Hıristiyan din adamının infaz görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, gözleri bağlanarak önce diz döktürülen üç din adamı Çeçen oldukları ileri sürülen bir grup tarafından başları kesilerek öldürülürken görülüyor.

Video görüntülerinde yüzlerce genç ve çocuğun ortasına diz çöktürülen üç din adamı için Çeçen komutan, "Yakaladığımız 3 kafirin katli vaciptir. Kafirlerin yaşam hakkı yok. Bunlar vatan hainleridi"" dedikten sonra tekbir sesleri arasında 3 din adamının başı kesiliyor ve vücutlarının üzerine konuluyor.