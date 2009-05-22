'3 defa öbür tarafa gittim geldim'

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor.



Evinde geçirdiği baygınlık sonrası Bakırköy Hastanesi'ne kaldırılan milli haltercinin kontrollerinin iyi gittiği ve 1,5 ay sonra yapılacak son kontrolün ardından günlük yaşamına döneceği öğrenildi.



Süleymanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde bayılmasının ardından kaldırıldığı hastanede de 3 kez bayıldığını belirterek, "3 defa öbür tarafı görüp geri geldim. Demek ki daha yaşayacak günlerimiz varmış. Herşeyden önce sağlığın geldiğini insan böyle durumlarda daha iyi anlayabiliyor. Hayatı da sporu da çok seviyorum" diye konuştu.



Günlük yaşamda hareketlerine dikkat ettiğini ve rejim yaptığını ifade eden milli halterci, şunları söyledi:



"Yapılan en son kontrolümün sonuçları çok iyi çıktı . 1,5 ay sonra son bir kontrolüm daha olacak ve ondan sonra normal yaşamıma devam edeceğim. Doktorlar, rahatsızlığımı akciğer üşütmesi ve su toplamasına bağladı. Şu anda 41 yaşındayım ve halen Halter Federasyonu'nun asbaşkanlığı görevini yapıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum, son kontrolümden sonra da her şey daha güzel olacak. Tedavi süresince beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum."

