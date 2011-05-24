T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 ÇOCUK İÇİN 3 KEZ MÜEBBET İSTEMİ KAYSERİ (A.A)

24 Mayıs 2011 20:44

-3 ÇOCUK İÇİN 3 KEZ MÜEBBET İSTEMİ KAYSERİ (A.A) - 24.05.2011 - Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan 3 çocuğu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Uğur Veli Gülışık hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kayseri'nin Talas ilçesinde, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramının 2. gününde şeker toplamak için evlerinden çıkan ve geri dönmeyen 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay'ın katil zanlısı Uğur Veli Gülışık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bartan tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianameye göre Uğur Veli Gülışık, ''Suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, suçun işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak, çocuğa veya bedenen ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten adam öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuk veya kendini bedenen ve ruh bakımından savunamayacak kişiye cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak'' suçlarından yargılanacak. MÜEBBETİN YANI SIRA 85,5 YILLA YARGILANACAK İddianamede, sanık Uğur Veli Gülışık hakkında, kasten adam öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.  Ayrıca sanık Gülışık hakkında, hürriyeti yoksun bırakma suçundan 3 kez 6 yıldan 21 yıla kadar ve cinsel istismar suçundan 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis olmak üzere, toplam 85,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. AKIL SAĞLIĞI YERİNDE Hazırlanan iddianameye, katil zanlısının akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Ankara Numune Hastanesi'nden alınan heyet raporu da eklendi. Bu arada, davanın, güvenlik gerekçesiyle başka bir kente alınabileceği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24