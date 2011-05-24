-3 ÇOCUK İÇİN 3 KEZ MÜEBBET İSTEMİ KAYSERİ (A.A) - 24.05.2011 - Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan 3 çocuğu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Uğur Veli Gülışık hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kayseri'nin Talas ilçesinde, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramının 2. gününde şeker toplamak için evlerinden çıkan ve geri dönmeyen 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay'ın katil zanlısı Uğur Veli Gülışık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bartan tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianameye göre Uğur Veli Gülışık, ''Suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, suçun işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak, çocuğa veya bedenen ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten adam öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuk veya kendini bedenen ve ruh bakımından savunamayacak kişiye cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak'' suçlarından yargılanacak. MÜEBBETİN YANI SIRA 85,5 YILLA YARGILANACAK İddianamede, sanık Uğur Veli Gülışık hakkında, kasten adam öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak. Ayrıca sanık Gülışık hakkında, hürriyeti yoksun bırakma suçundan 3 kez 6 yıldan 21 yıla kadar ve cinsel istismar suçundan 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis olmak üzere, toplam 85,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. AKIL SAĞLIĞI YERİNDE Hazırlanan iddianameye, katil zanlısının akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Ankara Numune Hastanesi'nden alınan heyet raporu da eklendi. Bu arada, davanın, güvenlik gerekçesiyle başka bir kente alınabileceği belirtildi.