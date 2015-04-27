3 çocuk doğurana 'ilk altın devletten'!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Aile Paketi"ne göre çocuk yapan ailelere, devlet, çocuk sayısına göre altın parası ödeyecek. Yasaya göre; Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacak.

Bu yardım, Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılıyor. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sistemi'nde yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Böylece üç çocuk sahibi olan bir ailenin alacağı para toplamda 1.300 lirayı bulacak.

Hükümet isterse miktarı arttırabilecek

Bu miktarı isterse hükümet arttırabilecek. Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek. Söz konusu ödemelerin usulünü ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı belirleyecek. Söz konusu yardımdan gurbetçi aileler de yararlanacak. Eğer anne babadan birisi yabancı uyruklu ise yardım Türk vatandaşı olana verilecek.

Annelere yarım gün çalışma imkanı

Aile Paketi'nin ikinci aşamasında ise annelerin çocuk sayısına göre; ilk çocukta 2, ikinci çocukta 4 ve üçüncü çocukta 6 ay olmak üzere yarım gün çalışma imkanı olacak. Söz konusu dönemlerde yarım maaş iş yerinden, kalan kısım ise İş-Kur'dan alınacak. Memurlar ise çocuk sayısı ne olursa olsun, bu hakkı 6 ay olarak kullanabilecek.

Çocuk okula başlayan kadar...

Evlat edinilmesi halinde ücretli ve ücretsiz doğum izinlerinden yararlanılacak. Prematüre doğumlarda annelik izin hakları 9 aya göre (40 hafta) düzenlenecek. Doğumda babalar için verilen 3 günlük izin 5 güne çıkarıldı. Anne eğer isterse çocuğu ilkokula başlayana kadar yani 5.5 yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkına sahip olacak.