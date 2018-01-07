T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 çocuk annesi, kansere yenildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, rahim ağzı kanseri nedeniyle yaklaşık bir yıldır tedavi gören 3 çocuk annesi Banu Mısırlıoğlu (44), hayatını kaybetti

07 Ocak 2018 00:19

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, rahim ağzı kanseri nedeniyle yaklaşık bir yıldır tedavi gören 3 çocuk annesi Banu Mısırlıoğlu (44), hayatını kaybetti.
Efeler ilçesinde evli ve 3 çocuk annesi Banu Mısırlıoğlu, geçen yıl 14 Şubat\'ta son çocuğunu dünyaya getirmesinin ardından rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede, Mısırlıoğlu\'nun rahim ağzı kanseri olduğu saptandı. 7 buçuk santimetre büyüklüğündeki tümörle birlikte hastalığının dördüncü evresinde olduğunu öğrenen Mısırlıoğlu, yeni dünyaya getirdiği kızı için kemoterapi tedavisini de reddetti.
Çeşitli hastanelerde tedavi gören Banu Mısırlıoğlu, Ankara Onkoloji Hastanesi\'nde dün yaşamını yitirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHAEfelerMısırlıoğluBanu MısırlıoğluYapılanBanu MısırlıoğluAnkara Onkoloji HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24