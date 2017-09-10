3 çocuk annesi, eşinin sağlığına kavuşmasını bekliyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, 42 yaşındaki Yaşar Ardıç, 6 ay önce beyninde oluşan tümör nedeniyle yatağa bağlı kaldı. Hepsi de doğuştan görme engelli 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Emine Ardıç ise 16 yıllık hayat arkadaşının beynindeki tümörün alınması durumunda sağlığına kavuşacağını söyledi.

Mobilya ustası 3 çocuk babası Yaşar Ardıç, 6 ay önce rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ardıç\'a beyin tümörü teşhisi konuldu. Zaman içerisinde ayağa kalkamayarak yatağa bağımlı olan Yaşar Ardıç bir dizi ameliyat geçirdi ancak sağlığına kavuşamadı. 3\'ü de doğuştan görme engelli olan çocukları Abdulbaki (15), Bilal Taha (8) ve Yusuf (6) ile eşine bakmaya çalışan Emine Ardıç, eşinin sağlığına kavuşmasını istiyor.

Çocuklarından Abdulbaki ile Yusuf\'un aynı zamanda zihinsel engelli olduğunu belirten Emine Ardıç, eşi yatağa mahkum olunca çoğu zaman çocuklarının ikisini bakmak için annesine götürdüğünü söyledi. 2 çocuğu için ödenen engelli maaşı ve kendisinin aldığı bakıcı maaşı ile geçimini sağladıklarını belirten Emine Ardıç, şunları söyledi:

\"Eşim Gaziantep\'te 3 defa ameliyat oldu ancak riskli olduğu için tümörü alamadılar. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerdeki hastanelerde tümörü alabileceklerini ve sağlığına kavuşma şansının olduğunu söylüyorlar. Çocuklarım engelli ve maddi durumumuz kötü olduğu için götüremiyorum. Ben para istemiyorum, yetkililerden eşimi ameliyat ettirmelerini istiyorum. Eşim sağlığına kavuşup başımızda dursun başka bir şey istemiyorum.\"



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