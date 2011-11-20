-3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı HANİ (A.A) - 20.11.2011 - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3 çocuğunu bıçaklayarak öldüren baba, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Merkez Mahallesi'ndeki deprem konutlarında oturan Tahir Ç'nin (33) eşi Ayşe Ç. evde olmadığı sırada bıçaklayarak öldürdüğü 3 yaşındaki oğlu Muhammed ve 5 aylık ikizleri Sultan ile İbrahim'in cenazeleri, Diyarbakır Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Emniyetteki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Tahir Ç. tutuklandı. Tahir Ç. cezaevine götürülmek için adliyeden çıkarılırken eşi ve yakınları tepki gösterdi.