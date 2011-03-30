-3 ÇOCUĞUN KATİL ZANLISI SİNCAN'DA KAYSERİ (A.A) - 29.03.2011 - Kayseri'nin Talas ilçesinde yaklaşık 1,5 yıl önce kaybolan çocukların öldürerek gömdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlı U.V.G, Ankara Sincan F Tipi Cezaevine nakledildi. Alınan bilgiye göre, Talas ilçesinde, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramı'nın 2. günü şeker toplarken kaybolan Ahmet Tuna ve kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ın öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan zanlı U.V.G, 26 Mart Cumartesi günü Kayseri Adliyesine sevk edilip, Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Tutuklandıktan sonra Kayseri Kapalı Cezaevine götürülen U.V.G'nin, ''güvenlik gerekçesiyle'' Ankara Sincan F Tipi Cezaevine nakledildiği öğrenildi.