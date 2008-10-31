3 büyükten vatandaşa 800 milyar dolar destek

Amerika, Japonya ve Almanya krizin etkilerini azaltmak için 800 milyar dolarlık paketler hazırladı. Amerika, kredisi sorunlu evlerin satışını engellemek için 500 milyar dolarlık plan üzerinde çalışıyor. Japonya küçük işletmelere kredi sağlamak üzere 273 milyar doları gözden çıkardı. Almanya da otomotiv üreticilerini desteklemek için 25 milyar Euro ayırıyor.



Dünyanın en büyük 3 ekonomisi Amerika, Japonya ve Almanya krizin etkilerini azaltmak için hazırladıkları büyüklüğü 800 milyar dolara ulaşan yeni paketlerle gözlerini vatandaşa çevirdi. Üç devin açıkladığı bu paketler kapsamında Amerika, kredisi sorunlu evlerin icrayla satışını engellemek için için 500 milyar dolarlık yeni plan üzerinde çalışmaya başladı.



Japonya ise küçük ve orta boy işletmeler için kredi olanakları sağlamak üzere 273 milyar dolar ayırdığını duyurdu. Almanya da otomotiv üreticilerini desteklemek ve şirketlere vergi kolaylıkları sağlamak için 25 milyar Euro’luk (32.5 milyar dolar) yeni bir paket hazırlığı yaptığını açıkladı.



3 milyon krediye garanti



Amerika’da 3 milyon riskli konut kredisine garanti sağlaması hedeflenen plan ABD Hazinesi’nin ve ABD’nin TMSF’sinin (FDIC) imzasını taşıyor. Ödemelerinde sorun yaşayan konut sahiplerine kredi kuruluşlarında Mortgage’lerinin geri ödenebilecek miktarlarla yeniden yapılandırılmasını talep etmeleri hakkını sağlayacak olan paketin 500 milyar dolar değerinde mortgage kredisini kapsaması planlanıyor.



Bunun için de 700 milyar dolarlık kurtarma paketinden 50 milyar dolar kullanılması öngörülüyor. Paket ile sektörün 5 yıl boyunca aylık ödemeleri düşük tutmasının sağlanması amaçlanıyor.



Japonya’dan 273 milyar dolar



Japonya’da çıkartılacak 273 milyar dolar tutarındaki paketin ise küçük ve orta boy işletmeler için kredi olanakları, otoyol geçiş ücretlerinde indirimler ve hane halkları için vergi iadelerini içerdiği söyleniyor.



Ayrıca çiftçiler için daha fazla sübvansiyon verileceği de kaydediliyor. Japonya Başbakanı Taro Aso, paketin, küresel finansal kriz sırasında Japon ekonomisini desteklemeyi amaçladığını belirtiyor. Küresel finansal krizin Japonya’da reel ekonomiyi etkilemesinin neredeyse kesin olduğunu ifade eden Aso, " Bizim mali sistemimiz bir bütün olarak batıdan daha iyi durumda" diyor.



Almanya’dan otomotiv hamlesi



Almanya’da da hükümet ekonomiyi canlandırmak için çok sayıda önlem alacağını açıkladı. Bunun için büyüklüğü 20 milyar Euro ile 25 milyar Euro arasında değişmesi beklenen bir paket hazırlayan Almanya yeni planları kapsamında öncelikle otomotiv üreticilerine destek olacak. Sektöre yenilenme desteği verecek olan hükümet yatırımlarının geri dönüşünden daha fazla yararlanabilmeleri için de vergi indirimine gidecek.



Mudd: Keşke daha fazla şeye hayır deseydim



Batmak üzereyken ABD’nin el koyarak kurtarma yoluna gittiği ABD’nin en büyük mortgage kredisi sağlayıcılarından Fannie Mae’nin eski CEO’su Daniel Mudd, Wall Street Journal Gazetes’ine yaptığı açıklamada, "Keşke şirket içinde yapmamız istenen daha fazla şeye ’hayır’ deseydim" dedi.



Mudd, "Hükümete gidip ’Ne istediğinize karar verin. Daha fazla sermaye mi, daha fazla kredi mi’ diye sormalıydım. Bu yolla devlet desteğini kaybederdik. Ama Fannie Mea ve Freddie Mac özgür finansal kurumlar olarak da yaşayabilirdi" dedi.



Türkiye’nin 90 milyar dolara ihtiyacı olabilir



Deutsche Bank’a göre Türkiye’nin küresel kriz nedeniyle 90 milyar dolara ihtiyacı olabilir. Washington Post gazetesi, IMF’nin Ukrayna ve Macaristan’dan sonra kredi sağlayabileceği gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğuna dikkat çekerek, "Deutsche Bank, sadece Türkiye’nin 90 milyar dolara ihtiyacının olabileceğini hesaplıyor" diye yazdı.



Listenin başında Pakistan’ın bulunduğunu kaydeden gazete, bazı doğu ve orta Avrupa ülkeleri ile eski Sovyet cumhuriyetlerinin de başlarının dertte olduğunu belirtti. IMF’nin küresel finans krizi konusunda "hayati" bir rol oynayabileceğini vurgulayan gazete, şunları yazdı: "Yeni tahminlere göre, sırada G. Afrika, Polonya, Romanya, üç Baltık devletin hepsi ve Türkiye olabilir."





