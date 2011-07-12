-3 BÜYÜKLERİN HİSSELERİ DEĞER KAYBEDİYOR İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören spor kulüplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galasataray'ın piyasa değeri 10 günlük sürede yaklaşık 715 milyon 873 bin lira eridi. 3 Temmuz'da başlayan futbolda şike iddiaları soruşturmasının İMKB'de işlem gören kulüp hisselerine etkisi devam ediyor. Operasyon öncesi son işlem günü 1 Temmuz'da 71,25 lira olan Fenerbahçe hisseleri 10 günlük sürede yüzde 34,45 değer kaybederek 46,70 liraya gerilerken, şirketin piyasa değeri de 1 milyar 781 milyon 250 liradan, 1 milyar 167 milyon 500 bin 19 liraya düştü. Beşiktaş hisseleri ise aynı dönemde 10,25 liradan 9,30 liraya gerileyerek yüzde 9,26 oranında değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri de 410 milyon liradan 372 milyon liraya indi. Operasyonda adı geçmeyen Galatasaray hisseleri de 10 günlük süre içinde gerileme gösterdi. Soruşturma öncesi işlem gününde 376 lira olan Galatasaray hisseleri dün 353 liradan kapanarak bu süre içinde yüzde 6,12 değer yitirdi. Şirketin piyasa değeri de 1 milyar 48 milyon liradan, 984 milyon liraya düştü. Geçen hafta içinde hisseleri değer kazanan Trabzonspor ise dünkü yüzde 15'lik kaybın ardından operasyondan önceki fiyatını gördü. Trabzonspor hisseleri dünü 17,85 liradan kapattı. Şirketin piyasa değeri ise 446 milyon 250 bin lira oldu. Böylece şike operasyonunun başladığı günden bugüne kulüp hisseleri 715 milyon lira erimiş oldu. Bu arada bugünkü açılışta Beşiktaş hisseleri 9,40 liradan, Fenerbahçe hisseleri 50,60 liradan, Galatasaray hisseleri 355,00 liradan ve Trabzonspor hisseleri 16,05 liradan güne başladı.