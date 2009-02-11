3 büyükler zor durumda

TEMPO24



19. HAFTANIN KAPSAMLI ANALİZİ

‘Zirvedekiler’ aynı isimlerle devam etti

1994-95 sezonundan bu yana düzenli olarak 18 takımla oynanan sezonlar içinde şampiyonluk yaşayan 3 büyük takımın (Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş) ilk 19 haftada en fazla puan kaybı yaşadığı sezon 2008-09 sezonu oldu. Üç takım geride kalan 19 haftada toplam 65 puan kaybı yaşarken daha önce rekor 2006-07 sezonu ilk 19 haftasında yaşanan 63 puan kaybıydı.Turkcell Süper Lig’de 19. hafta ilginç sonuçlarla geride kaldı. Haftanın ‘karakteristiği’, kuşkusuz futbolumuzun üç büyüğü Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin puan kayıplarıydı. ‘Üç ahbap çavuşlar’, sırasıyla Kayserispor, Konyaspor ve İstanbul BB karşısında puan kayıpları yaşayıp ligin zirvesindeki iki Anadolu ekibinden koparken, ortaya çıkan tablo, geçen sezonu mumla aradıklarıydı. Üçlü, bu sezon 19. haftalar itibarıyla, 2007-2008 sezonundan daha az puan toplayıp, puan cetvelinde de daha alt sıralarda yer aldı.Galatasaray ve Beşiktaş, geçen sezona oranla 5, Fenerbahçe ise 7 puan daha az topladı. Geçen sezon 19. hafta sonrasında 42 puan toplayan ve ikinci sırada yer alan Galatasaray, bu sezon ise ancak 37 puan toplayıp, üçüncü sıraya yerleşti. Beşiktaş ise geçen sezon 40 puan toplayıp puan cetvelinde dördüncü olurken, bu sezon ise 35 puan toplayabildi. Siyah-Beyazlıların sıralamadaki yeri ise değişmedi.‘Büyükler’ içinde en büyük düşüşü yaşayan takım ise Fenerbahçe oldu. İstanbul BB yenilgisiyle şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan Kanarya, bu sezon 34 puan toplayıp beşinci sırada yer aldı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon ise 7 puan daha fazla toplamış ve 41 puanla kendine üçüncü sırada yer bulmuştu. Bu arada ‘zirve ortakları’na göz atarsak, Sivasspor iki puan daha az almasına rağmen liderliğini korudu, Trabzonspor ise en büyük çıkış yakalayan takım oldu. Geçen sezon 19. hafta sonunda 43 puanla liderlik koltuğunda bulunan Sivas, bu sezon aynı dönemde 41 puana ulaştı ve yine liderlik koltuğunda yer aldı. Trabzonspor ise geçen sezon 19. hafta sonunda 22 puanla 11. sırada bulunurken, bu sezon 19 puan daha fazla toplayarak 41 puana ulaştı ve averajla ikinci sıraya yerleşti.Öte yandan bu tablonun oluşumunu açıklamak için elimizdeki en önemli veri teknik direktör değişiklikleri. Fenerbahçe geçen sezonki hocası Arthur Zico’nun yerine Luis Aragones’i getirdi. Galatasaray, geçen sezona Karl Heinz Feldkamp’la başlayıp Cevat Güler’le bitirmişti, bu sezona ise Michael Skibbe’yle girdi. Beşiktaş ise geçen sezon Ertuğrul Sağlam’la yola çıkıp bitirmişti, bu sezona da aynı isimle girdiler ama ‘dereyi geçerken’ değişikliğe gittiler ve genç teknik adamın yerine tecrübeli Mustafa Denizli’yi teknik patronluğa oturttular. Sivas ve Trabzon ise, serüvenlerine geçen sezondan devam etti. ‘Yiğidolar’ı Bület Uygun, Karadeniz ekibini ise Ersun Yanal çalıştırıyor.