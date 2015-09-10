3 büyükler teröre karşı aynı tişörtle sahaya çıkacak

Türkiye futbolunun üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, teröre karşı birlik mesajı vermek için Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki maçlar öncesi sahaya aynı tişörtle çıkma kararı aldı.

"Ülkemizin Aydınlık Geleceği İçin Teröre Karşı Birlikteyiz" başlığıyla üç kulübün de internet sitelerinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Gün, birlikte olma ve dayanışma günü. Milletimizin aydınlık geleceği için, sporun birleştirici gücünü gösterme günü. Şehit haberleriyle yüreği burkulan milletimize karşı sorumluluğumuzu sergileme günü. Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı... Tek yürek ve tek ses olarak, Türkiye'nin geleceği için bu haftaki maçlarımızda sahaya aynı tişörtle çıkıyoruz."