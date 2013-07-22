3 büyükler hazırlık maçlarında umut verdi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş oynadıkları hazırlık maçlarıyla umut verdi. Galatasaray Malaga ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe Azeri rakibi Khazar Lankaran’ı 4-0’la geçti, Beşiktaş da Schalke 04’le 1-1 berabere kaldı.

3 büyük takımın hazırlık maçları devam ediyor.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İzmir'de İspanya'nın Malaga ekibi ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne olurken mücadele 3-3 sona erdi.

Galatasaray, İspanya'nın Malaga takımıyla oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Drogba'nın güzel pasıyla sağ kanatta topla buluşan Dany meşin yuvarlağı Sneijder'a aktardı. Kalenin tam karşısında topa sahip olan Hollandalı futbolcunun, ceza alanına girerken sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Malaga eşitliği yakaladı. Ceza sahası önündeki Portillo'nun pasında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Santa Cruz'un sert şutunda top ağlara gitti: 1-1.

Malaga'nın golünden bir dakika sonra sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Riera'nın güzel ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Drogba'nın kafa vuruşuyla Galatasaray bir kez daha öne geçti: 2-1.

İlk yarısı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın ikinci devresine Galatasaray 6 oyuncu değişikliğiyle başladı.

Malaga, 58. dakikada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Gamez'in yaptığı ortada Anderson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

73. dakikada ceza alanı içinde Dany'nin müdahalesiyle Juanmi'nin yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ve Dany'yi kırmızı kartla oyun dışına yolladı. 74. dakikada penaltı atışını kullanan Duda, takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

90. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Sabri'nin ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Colin Kazım'ın vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha Malaga filelerine gitti: 3-3.

Müsabaka 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Drogba Atatürk Stadı'nda yine attı

Daha önce Fildişi Sahili Milli Takımı ile özel maçta Atatürk Stadı'nda Türkiye karşı forma giyen Drogba, 11 Şubat 2009'da oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada takımının tek golünü atmıştı. İkinci yarıda yerini Burak Yılmaz'a bırakan golcü oyuncu Malaga karşısında da takımının 2. golünü kaydetti.

Schuster yine kaybetmedi

Daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Malaga Teknik Direktörü Bernd Schuster, Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 28 Kasım 2010'da Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı. Alman teknik direktör hazırlık maçında Malaga ile 3-3 berabere kaldı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya İzmir ve çevresinden gelen sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Açık tribünün tamamen dolduğu müsabakada, kapalı tribünde az sayıda bir boşluk kaldı. Taraftarlar İzmir'in il trafik kodu nedeniyle 35. dakikada meşale yaktılar. Meşale yakımının ardından saha dumanla kaplanırken, hakem de su molası verdi.

Karşılaşmanın başında Fatih Terim lehinde tezahürat yapan taraftarlar, maç içinde Drogba'nın üst üste yaptığı şık hareketlere de destek verdi.

Müsabakanın uzatma bölümünde sahaya giren 2 Galatasaray taraftarından birisi oyundaki Burak Yılmaz'ın yanına kadar gitti. İki kişi güvenlik güçleri tarafından saha dışına çıkarıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da Galatasaraylı oyunculara ulaşmak isteyen taraftarlar güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Kanarya'dan rahat galibiyet

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında, ikinci hazırlık maçında Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Khazar Lankaran'ı Kadlec, Webo, Mehmet Topuz ve Meireles'in golleriyle 4-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Khazar Lenkeran ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 4 -0 galip ayrıldı.

Lenkeran Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sarı-lacivertlilerin gollerini 4.dakikada Michal Kadlec, 45.dakikada Pierre Webo, 89.dakikada Mehmet Topuz ve 90+2' Raul Meireles kaydetti.



Yaklaşık 15 bin taraftarın izlediği karşılamada, Fenerbahçe lehine pankartlar açılırken, rakip taraftarların "esprili" pankartları da dikkati çekti.



Maçın devre arasında Rövnak Abdullayev ve Hazar Lenkeran Başkanı Mayıs Mensimov ile basın mensuplarına açıklama yapan Aziz Yıldırım, misafir oldukları kardeş ülke Azerbaycan'ın Hazar Lenkeran takımının 10. yılını kutlayarak, Rövnak Abdullayev ve Mübariz Mensimov'la iyi dost olduğunu kaydetti.



Yıldırım, Lenkeran'da yaptıkları modern futbol tesis ve statlar için Abdullayev ve Mensimov'u tebrik etti ve Mensimov'a, takımın 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla plaket verdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, yeni transferi Kadlec ile 4. dakikada golü buldu.

Maçın ilk yarım saatlik bölümü Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.



39. dakikada Khazar Lahkaran etkili geldi. Sağ kanattan gelen ortaya dönerek vuran Faslı oyuncu Zohair'ın şutu az farkla dışarı gitti.

Fenerbahçe, ilk yarının son dakikasında Webo ile ikinci golü buldu. Sağ kanattan Bekir'in yaptığı ortaya boş pozisyonda iyi vuran Webo skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı Kadlec ve Webo'nun attığı gollerle Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümü karşılıklı ataklarla geçilirken Fenerbahçe son dakikalarda arka arkaya goller buldu. 89. dakikada Mehmet Topuz, 90+2. dakikada ise Portekizli yıldız Raul Meireles sahneye çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş’tan umut veren futbol

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Almanya'nın Schalke 04 takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Sezona hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Lienz kasabasında sürdüren Beşiktaş, Almanya'nın Schalke 04 takımıyla oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Siyah beyazlı ekip karşılaşmanın ilk yarısında savunma ağırlıklı bir oyun sergiledi.



İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında zaman zaman etkili ataklar geliştiren Beşiktaş, 57. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolda Draxler'in attığı gol sonucunda Schalke 04 karşısında 1-0 yenik duruma düştü.



Golden sonra ataklarını artıran Beşiktaş, Fernandes'in 67.dakikada kullandığı köşe vuruşunda Schalke 04 kalesi önünde oluşan karambolda Franco ile eşitliği yakaladı ve karşılaşma da bu skorla sona erdi: 1-1.

Bu arada karşılaşmanın başından itibaren Türkçe ve Almanca yapılan uyarılara rağmen maçın bitiminde Türk seyirciler sahaya inerek futbolculardan forma alma yarışına girdi. Stat güvenlik görevlileri müdahale ederek Türk seyircileri güçlükle sahadan çıkardı.



Kamp kapsamındaki çalışmalarını yarın da sürdürecek Beşiktaş, sabah saatlerinde antrenman yapacak. Öte yandan teknik direktör Slavan Biliç'in takımın konakladığı otelde, kampı izleyen Türk gazetecilerle özel görüşme yapacağı bildirildi.



Beşiktaş'ın Avusturya kampını 2. Ağustos'a kadar uzattığını belirten kulüp yetkilileri, anlaşma sağlanması halinde iki hazırlık maçı daha planladığını kaydetti.