3 büyükler eriyor

Fenerbahçe, dünyanın en iyi takımları listesinde 3 sıra geriledi...







Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Turkcell Süper Lig’de bu sezon beklenenden uzak bir performans sergileyen Fenerbahçe, "Dünyanın En iyi Futbol Takımları" sıralamasında 3 basamak gerileyerek 18. sıraya indi.



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu’nun (IFFHS) değerlendirmesinde sarı-lacivertli ekip, geride kalan Eylül ayı sonunda 15. sırada yer alırken, listede bu ay ulaştığı 187,5 puanla 3 sıra gerileyerek 18. sırada kendisine yer buldu.



"Dünyanın En İyi Futbol Takımları" sıralamasında ilk 100 içinde Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray ve Beşiktaş da yer alırken, Galatasaray 143 puanla 1 sıra gerileyerek 56. sıraya, Beşiktaş ise 14 sıra gerileyerek 130 puanla 72. sıraya düştü.



Listedeki diğer Türk ekiplerinden Kayserispor 1 sıra gerileyerek 85 puanla 182’nci, Sivasspor 3 sıra düşerek 69 puanla 275. ve Gençlerbirliği ise 30 sıra yükselerek 67 puanla 295. sırada yer aldılar. Gençlerbirliği, listede bu ay çıkış gösteren tek Türk kulübü oldu.



LİG LİDERİ TRABZONSPOR LİSTEDE YOK



Turkcell Süper Lig’de haftayı lider kapatan Trabzonspor’un, IFFHS’nin "Dünyanı En İyi Futbol Takımları" listesinde bu ay da yer almaması dikkati çekti.



Yerel liglerin zorluk derecesine göre puanlamanın değiştiği ve özellikle Avrupa kupası maçlarında alınan sonuçların önem taşıdığı değerlendirmede Trabzonspor, ilk 350 takımın yer aldığı listeye giremedi.



Öte yandan, listede Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Arsenal 10. sırada yer alırken, Galatasaray’ın UEFA Kupası’ndaki Benfica ise 96. sırada kendisine yer buldu.



ZİRVE BARCELONA VE LİVERPOOL’UN



"Dünyanı En İyi Futbol Takımları" listesinin zirvesini Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden İspanyol Barcelona ile İngiliz Liverpool paylaştı.



Bir önceki ay Manchester United ile Chelsea’nin birlikte yer aldığı listenin ilk sırasına bu ay, 270’er puanla Barcelona ve Liverpool kurulurken, listenin ilk 10’unda 4 İngiliz ekibi yer aldı.



IFFHS’nin Ekim değerlendirmesinde ilk 10 sırayı alan kulüpler ve Türk takımlarının sıraları şöyle:



SIRA TAKIM ÜLKE PUAN

----------------------------------------

1- FC Barcelona İspanya 270

- Liverpool FC İngiltere 270

3- Manchester United İngiltere 269

4- Chelsea FC İngiltere 260

5- CA Boca Juniors Arjantin 250

6- FC Bayern Münih Almanya 239

7- AC Fiorentina İtalya 235

8- FC Inter İtalya 229

9- Olympique Lyon Fransa 224

10- Arsenal FC İngiltere 222

18- Fenerbahçe Türkiye 187,5

56- Galatasaray Türkiye 143

72- Beşiktaş Türkiye 130

182- Kayserispor Türkiye 85

275- Sivasspor Türkiye 69

295- Gençlerbirligi Türkiye 67



