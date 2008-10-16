3 büyükler demeyin!.



Mesut Bakkal yönetimindeki Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de 3 büyüklere karşı oynadığı maçlarda yüzü gülmüyor.



Turkcell Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak olan Gençlerbirliği, Mesut Bakkal yönetiminde 3 büyüklere karşı aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekiyor.



Mesut Bakkal yönetimindeki Gençlerbirliği, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın hepsini kaybetti. 2005-2006 sezonunda 3 büyüklere karşı ilk maçına çıkan Mesut Bakkal, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.



3 büyüklere karşı ilk maçında galibiyetle tanışan Mesut Bakkal'ın yüzü daha sonra oynadığı 12 lig maçında gülmedi. 3 büyüklere karşı son 12 maçta beraberlik dahi alamayan Gençlerbirliği, 25 gol yerken sadece 5 gol atabildi. Mesut Bakkal yönetimindeki Gençlerbirliği, 3 büyüklere karşı sahasında oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken, deplasmanda oynadığı 7 maçı da kaybetti. Sahasında 3 gol atan Gençlerbirliği, 8 gol yedi.



Gençlerbirliği, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise sadece 2 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. 3 büyüklere karşı takımı fazla defansif oynattığı için eleştirilen Mesut Bakkal yönetimindeki Gençlerbirliği'nin 3 büyüklere karşı oynadığı lig maçları ve sonuçları ise şu şekilde:



"Gençlerbirliği 2-1 Galatasaray (2005-2006 Lig Maçı)

Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği(2005-2006 Lig Maçı)

Beşiktaş 2-1 Gençlerbirliği(2005-2006 Lig Maçı)

Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği (2005-2006 Lig Maçı)

Gençlerbirliği 0-2 Fenerbahçe (2006-2007 Lig Maçı)

Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği (2006-2007 Lig Maçı)

Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği (2006-2007 Lig Maçı)

Fenerbahçe 2-1 Gençlerbirliği (2006-2007 Lig Maçı)

Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş (2006-2007 Lig Maçı)

Gençlerbirliği 1-2 Beşiktaş (2007-2008 Lig Maçı)

Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray (2007-2008 Lig Maçı)

Fenerbahçe 3-2 Gençlerbirliği(2007-2008 Lig Maçı)

Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği (2008-2009 Lig Maçı)"





