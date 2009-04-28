T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 büyük kentte 3 canlı bomba

PKK/KONGRA-GEL'in üç canlı bombasının sansasyonel eylem yapmak için büyük şehirlere gönderildiği öne sürüldü.

28 Nisan 2009 03:00

Sürdürülen operasyonlarda büyük darbe yiyen terör örgütü PKK/KONGRA-GEL'in üç canlı bombasının büyük şehirlere gönderildiği öne sürüldü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden, terör örgütüyle ilgili il emniyet müdürlüklerine bir "teleks emri" gönderildi. Yazıda "terör örgütü PKK'nın, Güney Doğu'da faaliyet gösteren 3 kişiyi büyük şehirlere yolladığı" kaydedildi. Bu kişilerin "canlı bomba" olarak terör eylemi gerçekleştirebileceği belirtilen yazıda şüphelilerle ilgili bilgilere de yer verildi.

Yazıda, istihbari faaliyetlerin artırılması, teröristlerle ilgili tespitler doğrultusunda uygulamalarda bulunularak, bu kişilerin yakalanması için çalışmaların artırılması talimatı verildi.

"Terör örgütü PKK'nın büyük şehirlerde provokatif eylemlere girişebileceğini" belirten yetkililer, vatandaşların şüpheli durumlarla ilgili ihbarları güvenlik birimlerine iletmesini istediler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24