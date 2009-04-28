3 büyük kentte 3 canlı bomba

Sürdürülen operasyonlarda büyük darbe yiyen terör örgütü PKK/KONGRA-GEL'in üç canlı bombasının büyük şehirlere gönderildiği öne sürüldü.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden, terör örgütüyle ilgili il emniyet müdürlüklerine bir "teleks emri" gönderildi. Yazıda "terör örgütü PKK'nın, Güney Doğu'da faaliyet gösteren 3 kişiyi büyük şehirlere yolladığı" kaydedildi. Bu kişilerin "canlı bomba" olarak terör eylemi gerçekleştirebileceği belirtilen yazıda şüphelilerle ilgili bilgilere de yer verildi.



Yazıda, istihbari faaliyetlerin artırılması, teröristlerle ilgili tespitler doğrultusunda uygulamalarda bulunularak, bu kişilerin yakalanması için çalışmaların artırılması talimatı verildi.



"Terör örgütü PKK'nın büyük şehirlerde provokatif eylemlere girişebileceğini" belirten yetkililer, vatandaşların şüpheli durumlarla ilgili ihbarları güvenlik birimlerine iletmesini istediler.

