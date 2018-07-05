3 büyük banka, Telekom'un yüzde 55 hissesini almak için başvurdu

Akbank, Garanti ve İş Bankası Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini almak için Rekabet Kurumu'na (RK) başvuruda bulundu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Akbank,Garanti ve İş Bankası Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Bankalar Türk Telekom hisselerini kuracakları bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralacak.

Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger'e bağlı olan Ojer Telekomunikasyon 2013 yılında Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.

Bankalar krediyi yeniden yapılandırma müzakerelerinde teminat hisselere el koymayı değerlendiriyorlardı.