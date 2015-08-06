3 boyutlu yazıcılar artık ilaç da üretebilecek!

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), üç boyutlu yazıcı (3D yazıcı) ile üretilen ilaçların kişiye özel bir şekilde evde basılabileceğini onayladığını duyurdu. ‘Aprecia Pharmaceuticals’ şirketi tarafından üretilen ve epilepsi nöbetlerini kontrol altında tutmalarına yardımcı olan ‘Spritam’ isimli tablet ilaç, FDA tarafından 3 boyutluda basılabilmesi için onay alan ilk ilaç oldu. Karardan sonra şirket diğer ilaçları için de onay başvurusunu yapacağını açıkladı. Üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle doktorlar hastaya özel olarak ayarlanmış miligramlı ilaçlar verebilecek.

Örneğin söz konusu karara konu olan Spritam, normalde bin miligramlık tabletler halinde üretiliyor. Ancak doktor hastasının 380 miligram kullanmasını uygun görürse şirket hastaya özel olarak o dozda ilaç üretebilecek.

Üç boyutlu yazıcıyla üretilen ilk Spritam serisinin 2016’nın birinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor