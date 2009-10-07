3 boyutlu televizyonlar gelecek sene piyasada!

Japonya’nın önde gelen elektronik üreticileri, yüksek çözünürlüklü filmleri ve video oyunlarını üç boyutlu olarak gösteren yeni nesil düz ekran televizyonları piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.



Tasarımların üç boyutlu ilk prototipleri dün Tokyo’da görücüye çıkarken, elektronik devleri Sony ve Panasonic, yeni ürünlerinin ilk modellerinin önümüzdeki yıl raflardaki yerini alacağını açıkladı. Sharp gibi bazı firmalar ise bir ürün sunuş tarihi belirlemeden evvel daha fazla içeriğin mevcut olmasını bekleyeceklerini belirtti.

