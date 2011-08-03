-3 BÖLGEDE FİYAT ARTIŞI YAŞANDI ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Türkiye'de Temmuz ayında, ülke genelinde yüzde 0,41 fiyat düşüşü yaşanırken, 26 istatistiki bölgenin sadece 3'ünde fiyat artışı oldu. Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı, yüzde 8,79 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te kaydedilirken, İstanbul yüzde 5,24 ile yıllık bazda en düşük enflasyon yaşanan il oldu. Yıllık enflasyon Ankara'da yüzde 5,89, İzmir'de yüzde 6,16 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2011 temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, temmuz ayında sadece TR90 tanımlı ''Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane''den oluşan, TRB2 tanımlı ''Van, Muş, Bitlis ve Hakkari''den oluşan, TR32 tanımlı ''Aydın, Denizli, Muğla''dan oluşan 3 istatistiki bölgede fiyat artışı yaşandı. Bu bölgeler arasında en yüksek fiyat artışı yüzde 0,48 ile Aydın, Denizli ve Muğla'da bölgesinde kaydedildi. Temmuz ayında ''Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye'' ve ''Samsun, Tokat, Çorum, Amasya'' il grupları, yüzde 0,76 ile en fazla fiyat düşüşünün yaşandığı istatistiki bölgeler oldu. Ocak-Temmuz döneminde ülke genelindeki TÜFE artış ortalaması yüzde 3 olurken, en fazla fiyat artışı, yüzde 4,42 ile Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un yer aldığı bölgede, en düşük fiyat artışı yüzde 2,32 ile Şanlıurfa-Diyarbakır bölgesinde gerçekleşti. -YILLIK BAZDA EN DÜŞÜK FİYAT ARTIŞI İSTANBUL'DA - Yıllık bazda ise en yüksek fiyat artışı yüzde 8,79 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te kaydedilirken, İstanbul, yüzde 5,24 ile yıllık bazda en düşük enflasyon yaşanan il oldu. Yıllık enflasyon Ankara'da yüzde 5,89, İzmir'de yüzde 6,16 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda ülke genelinde ortalama fiyat artışı yüzde 6,31 düzeyinde kaydedilirken, İstanbul'da temmuz ayında fiyatlar yüzde 0,41 geriledi, Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 2,38 arttı. Başkent Ankara'da fiyatlar temmuz ayında yüzde 0,71 düşerken, 7 aylık dönemde yüzde 3,76, yıllık bazda ise 5,89 arttı. İzmir'de de temmuz ayında fiyatlar yüzde 0,66 geriledi, 7 aylık dönemde yüzde 2,63, 12 aylık dönemde yüzde 6,16 yükseldi.