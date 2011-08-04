-3 BÖLGEDE DAHA KITLIK İLAN EDİLDİ NAİROBİ (A.A) - 03.08.2011 - Somali'de 3 bölgede daha kıtlık ilan edildi. BM Gıda Güvenliği ve Gıda Değerlendirme Birimi'nden Graine Moloney, Afrika Boynuzu'nda kuraklıktan en fazla etkilenen Somali'nin güneyindeki 3 bölgede daha kıtlık ilan edildiğini belirtti. Kıtlık ilan edilen bu bölgelerin evini terk edenlerin bulunduğu Afgoye, Balad ve Adel olduğu kaydedildi. BM geçen ay, 20 yıldır iç savaşın pençesindeki ülkenin güneyindeki Bakol ve Alt Şabel bölgelerinde kıtlık ilan etmişti. Afgoye koridorunda gıda yardımı bekleyen yaklaşık 409 bin Somalili bulunuyor. Son haftalarda bölgeye daha fazla önem verilse de mevcut insani yardımın, dağıtımdaki kısıtlamalar, acil yardım programlarını artırmadaki güçlük ve yetersiz para yardımı nedeniyle yeterli olmadığını vurgulayan BM, kıtlığın 4-6 haftada Somali'nin güneyindeki tüm bölgelere yayılabileceğine dikkati çekti.