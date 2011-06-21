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Spor

3 BOKSÖR YARI FİNALDE ANKARA (A.A)

21 Haziran 2011 21:50

-3 BOKSÖR YARI FİNALDE ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - 39. Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakasında ringe çıkan 4 Türk sporcudan 3'ü yarı finale yükselerek, bronz madalyayı garantiledi. Ankara Spor Salonu'nda devam eden şampiyonanın beşinci günü sabah seansı, çeyrek final müsabakalarıyla başladı. Türk sporculardan 56 kiloda ringe çıkan Furkan Memiş, İngiliz rakibi Luke Campbell'ı 12-9 yenerek, adını yarı finale yazdırdı ve bronz madalya almayı garantileyen ilk Türk sporcu oldu. 75 kiloda mücadele eden Adem Kılıççı da Azeri rakibi Rahib Baylarov'u üstün bir performans sonrasında 27-10 yenmeyi başardı ve madalyayı garantileyen bir diğer isim oldu. 91 kiloda yarışan Bahram Muzaffer de Slovak rakibi Sandro Dirnfeld'i 16-10'luk skorla geçti ve yarı finale yükselip, bronz madalyayı garantiledi. 49 kiloda ringe çıkan Ferhat Pehlivan ise Rus rakibi Belik Galanov'a 14-10 yenilerek, şampiyonaya veda etti. Furkan Memiş ile Rus Dmitry Polyanskiy, Adem Kılıççı ile Gürcü Jaba Khositashvili, Bahram Muzaffer ile Bulgar Tervel Pulev yarı finalde karşılaşacak. Çeyrek final akşam seansı maçları şöyle: 60 kilo: Fatih Keleş-Süleyman Cissokho (Fransa) 69 kilo: Abdülkadir Köroğlu-Adriani Vastine (Fransa) 81 kilo: Caner Sayak-İmre Szello (Macaristan)

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